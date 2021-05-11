استشهاد فلسطينيين اثنين في القصف الصهيوني

غزة 11 مايو 2021 (وال)- استشهد اليوم شابان فلسطينيان، وأصيب ثمانية آخرون معظمهم من الأطفال جراء القصف الصهيوني الذي استهدف شقة سكنية وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية بحي الرمال وسط غزة، مما أدى إلى استشهاد شابين، وإصابة ثمانية آخرين معظمهم من الأطفال.

كما أصيب 10 فلسطينيين ، ظهر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية صهيونية ، استهدفت عدة مواقع في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الصهيوني استهدفت خلال الساعة الأخيرة عددا من المواقع، والأراضي الزراعية، والمنشآت في مناطق عدة من القطاع ، ومركبة مدنية ، مما أدى إلى وقوع إصابات، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات.

ويرافق القصف الجوي المتواصل قصف من قبل الزوارق الحربية بين الفينة والأخرى صوب مواقع قريبة من شاطئ البحر.

يُشار إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع يوم أمس إلى 26 شهيدا، وإصابة 126 بجروح، بينهم أطفال ونساء، عدا عن الدمار الواسع الذي طال منازل وممتلكات المواطنين. (وال)

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