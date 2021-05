السودان: تعهد إماراتي بتأمين الاحتياجات من المواد البترولية

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، اليوم الثلاثاء أن دولة الإمارات تعهدت بإمداد السودان بكل حاجاته من المواد البترولية من خلال عقد لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة.

وواجه السودان مشاكل متكررة في تأمين إمدادات المواد البترولية بصورة مستقرة من البنزين والديزل وزيت الوقود وغاز الطهي وهو ما نتج عنه طوابير طويلة عند محطات الوقود وانقطاعات في الكهرباء واحتجاجات.

وقال يوسف في تصريح لوكالة “رويترز” إن السودان تلقى شروط مالية مناسبة جدا. وتمويل الواردات مشكلة متكررة بينما يعاني البلد نقصا مزمنا في احتياطاته الأجنبية.

وألغت الحكومة الانتقالية في السودان الدعم للبنزين والديزل في إطار حزمة إصلاحات تستهدف اجتذاب تمويل أجنبي وانتشال البلاد من أزمة اقتصادية طال أمدها. وما زال المازوت وغاز الطهي مدعومين.

وأضاف يوسف أن وفدا من وزارة الطاقة السودانية سيزور الإمارات العربية الأسبوع القادم لمناقشة تفاصيل الاتفاق، حسبما أفاد (صدى البلد).

وأوضح أن الإمارات وافقت أيضا على المساعدة في تسهيل التحويلات المالية بين البلد الخليجي والسودان الذي يعيد بناء روابطه المصرفية الخارجية بعد عقود من عقوبات أمريكية.

وقال يوسف إن التفاصيل سيجري الاتفاق عليها في محادثات بين محافظ البنك المركزي السوداني ونظيره الإماراتي الأسبوع القادم.

وجاءت الاتفاقات أثناء زيارة إلى أبوظبي استمرت يومين لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، رافقه خلالها يوسف، اختتمت أمس الاثنين.

كما أعلنت دولة الإمارات عن تذليل أي عقبات أمام التحويلات البنكية مع السودان بعد عيد الفطر المبارك.

