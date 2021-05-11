المشري يؤكد لهنية وقوف الشعب الليبي مع أشقائهم الفلسطينيين أمام إجرام الكيان الصهيوني

طرابلس 11 مايو 2021 (وال)- أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة وقوف الشعب الليبي بجميع مكوناته السياسية إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين أمام ما يتعرضون له من إجرام قوات الكيان الصهيوني، ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه المشري اليوم الثلاثاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية السيد “إسماعيل هنية”.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن الجانبين بحثا خلال الاتصال مجريات الأوضاع بفلسطين المحتلة، حيث وضع السيد هنية رئاسة المجلس في صورة الوضع وآخر مستجدات الأحداث الجارية بالقدس وقطاع غزة. (وال)

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