ليبيا وعدد من الدول العربية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

طرابلس 12 مايو 2021 (وال) -أعلنت عدد من الدول العربية مساء الثلاثاء عن تعذر رؤية الهلال، مما يجعل اليوم الأربعاء مكملا لشهر رمضان، ويوم الخميس،13 من مايو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر.

وكانت السعودية من أولى الدول التي أعلنت بأن الخميس غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت ليبيا و الإمارات وسوريا ومصر وقطر والكويت والبحرين والسودان واليمن والأردن وفلسطين ولبنان وسلطنة عمان وتونس والجزائر، أن غدا الأربعاء مكملا لشهر رمضان، وأن الخميس هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر.

وكان مركز الفلك الدولي، قد أكد صباح الثلاثاء استحالة رؤية الهلال في كافة الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن “العيد فلكيا يوم الخميس”.(وال طرابلس) س خ.

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