استعادة تمثال بيرسيفوني المسروق إلى ليبيا

طرابلس 12 مايو 2021 (وال) -نشرت وزارة الخارجية الليبية، على موقعها الإلكتروني، على إعادة “تمثال بيرسيفوني، ولذي يقدر عمره بحوالي (1800) عام، والذي نقله المهربون من ليبيا إلى بريطانيا، حيث اتفقت القيادة الليبية مع السلطات البريطانية على إعادته.

وقال البيان:” أقيمت في 13 أبريل الماضي في السفارة الليبية بلندن مراسم تسليم تمثال بيرسيفوني، الذي نقله المهربون إلى بريطانيا عام 2011.

وأشار البيان كذلك إلى أنه تم توقيع بروتوكول خاص، بين القائم بأعمال السفارة الليبية بلندن، ورئيس قسم الإغريق القدامى، وروما القديمة، في المتحف البريطاني، بيتر هيوغو.

وذكرت الخارجية الليبية أن عملية إعادة التمثال كانت طويلة، وقضت باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والسياسية وغيرها.

يذكر أن تمثال “بيرسيفوني ” القديم، تم تهريبه من مدينة قورينا -شمال شرق ليبيا-، بعد أن أدرجته منظمة اليونسكو الأممية في قائمة التراث الحضاري العالمي، وقضت محكمة ويستمنستر بلندن عام 2015، بإعادة التمثال إلى السلطة الليبية.

وقامت الجمارك البريطانية في ديسمبر عام 2013 بمصادرة التمثال، الذي تقدر قيمته (1.5) مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون دولار)، بعد اكتشافه في أحد مستودعات مطار لندن الدولي، حيث حاول الأردني رياض القساد بيعه مقابل ( 100.6 ) ألف دولار قائلا إن التمثال تم نحته في القرن (17) الميلادي.(وال طرابلس) س خ.

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