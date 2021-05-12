كتائب القسام ترد على ضربات الاحتلال الصهيوني للأبراج المدنية في غزة

غزة 12 مايو 2021 (وال) -أعلنت “كتائب القسام” فجر الأربعاء، أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بعدد (100) صاروخ، لبئر السبع ردا على استئناف الاحتلال الصهيوني قصف الأبراج المدنية في غزة.

وأضافت أنها نفذت ضربة صاروخية جديدة، استهدفت منطقة تل أبيب ومطار بن غوريون، بعدد (110) من الصواريخ، ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية.

كما أطلقت “كتائب القسام” رشقة جديدة من الصواريخ الثقيلة تجاه الأراضي المحتلة.

ووجهت الكتائب رسالة إلى سلطات الاحتلال قالت فيها: “إن عدتم عدنا”.

وكشف “كتائب القسام” أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار بن غوريون، استخدمت فيها لأول مرة صواريخ ( SH85 ) تيمنا بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز A120) ،M75 ،J80 ،J90 ) فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة “سجيل”.

وأشارت وكالة “رويترز” نقلا عن شهود عيان إلى أن دوي انفجارات سمع في تل أبيب.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد القتلى جراء استمرار القصف، على القطاع إلى ( 35 ) ضحية، بينهم (12) طفلا، مشيرة إلى إصابة ( 233 ) شخصا بجروح مختلفة.

وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية بمقتل ( 3 ) أشخاص، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال.

وقالت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” إنها “تعاملت منذ بدء العدوان على القطاع مع ( 124) حالة، منها ( 110 ) إصابات، جراء القصف، وإصابة بالرصاص الحي، وأخرى بقنابل الغاز المسيل للدموع، واثنا عشر شهيدا”.(وال غزة) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال