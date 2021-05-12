ليبيا نيوز

عضو بالكونغرس الأمريكي تدين غارات الاحتلال الصهيوني على غزة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

واشنطن 12 مايو 2021 (وال) -عبرت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، أن “الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في قطاع غزة هي عمل إرهابي”.

وقالت إلهان عمر في “تويتر”: “الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في غزة، هي عمل إرهابي”، مشيرة إلى أن “الفلسطينيين يستحقون الحماية”.

وأضافت: “على عكس إسرائيل، فإن برامج الدفاع الصاروخي، مثل “القبة الحديدية”، غير موجودة لحماية المدنيين الفلسطينيين”.

وأكملت: “من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع العيد”.(وال واشنطن) س خ.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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