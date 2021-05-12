رئيس المجلس الرئاسي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء والأمراء بمناسبة عيد الفطر المبارك

طرابلس 12 مايو 2021 ( وال )- تبادل رئيس المجلس الرئاسي ” محمد يونس المنفي ” رسائل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس، في رسائله للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بدوام الرخاء والازدهار وعلى عالمنا العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار. (وال)

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