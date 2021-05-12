لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تستنكر اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداءات الوحشية ضد المصلين العزل

طبرق 12 مايو 2021 (وال)- استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التصعيد الأخير من الأعمال الاستفزازية للسلطات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام لباحات المسجد الأقصى والاعتداءات الوحشية ضد المصلين العزل، والتي تعتبر إثارة لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وتحذر من عواقب ذلك.

وأكدت اللجنة – في بيان – رفضها لأعمال الإخلاء التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحياء سكنية في القدس وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لإدانة ووضع جد للاستفزازات الإسرائيلية ووقف الاعتداءات على غزة قبل تدهور الأوضاع، وإيقاف الانتهاكات في المستجد الأقصى وعمليات ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية والمحافظة على الهوية التاريخية لمدينة القدس. (وال) إ م

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