السودان يؤكد دعمه لأبناء فلسطين و استنكاره للاعتداءات الإسرائيلية

أكدت حكومة السودان وقوفها إلى جانب أبناء فلسطين في قضيتهم و دعمها الكامل لهم ، مستنكرةً الهجمات الصاروخية و الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة .

حيث أكدت وزيرة خارجية السودان ، مريم الصادق المهدي ، في بيان نشرته أثناء الاجتماع المرئي الطارئ لوزراء الخارجية لعرب في في مجلس الدول العربية ، وفقاً للأناضول .

إذ “جددت موقف السودان الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 و عاصمتها القدس الشرقية”.

و شددت المهدي على ” التزام بلادها بمواصلة العمل مع كافة الأطراف لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حيث أن قضيته هي القضية المركزية في المنطقة وأنها تحتل مكانة متقدمة في اهتمامات السودان”.

كما عبرت عن ” بالغ استنكار السودان ورفضه لتواصل القمع والاعتداء المنظم الواقع على المواطنين الفلسطينيين والمقدسيين العزل من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية ” .

هذا و استنكرت العديد من الدول العربية الأفعال الإسرائيلية الصهيونية التي تتبناها حكومة الاحتلال ، و تطبقها بأبشع الطرق بحق الفلسطينيين .

أكدت قطر على ضرورة إجماع الدول العربية على قرار موحد من أجل التحرك لوقف “الاعتداءات الإسرائيلية التي يرقى الكثير منها لمستوى جرائم حرب”.

وجاءت التصريحات خلال كلمة قطر، ألقاها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وصرح وزير الخارجية القطري: “قطر تعوّل على هذا الاجتماع لإعلان موقف عربي موحد وفاعل من أجل وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، يحول دون تكرارها ويمثل دعما للأشقاء في فلسطين، أولئك الذين يناضلون من أجل مقدساتنا الدينية الإسلامية والمسيحية قبل أن يناضلوا من أجل حريتهم واستقلالهم”.

أضاف قائلاً “وقوفنا صفا واحدا هو الذي سيحبط المنهج الاسرائيلي المعتاد في فرض قوانين وأعراف خاصة بهذه الدولة خارج إطار القانون الدولي”.

و بدوره ، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور بن محمد قرقاش، أن بلاده تقف مع الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وقد قال قرقاش أن الإمارات “تقف مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

وشدد مستشار الرئيس الإماراتي، وفقاً لـ“العين الإخبارية” من خلال تغريدة له على “تويتر” أن هذا الموقفٌ “تاريخي مبدئي لا يتزحزح”.

