فلسطين.. السودان يعلن موقفه إزاء القضية ويطالب بفصل الدولتين

أعلن السودان وقوفه مع حق الشعب في فلسطين في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا استنكاره ورفضه الاعتداءات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، وفق بيان للخارجية تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان، أن الوزيرة، “جددت موقف السودان الثابت تجاه حقوق الشعب في فلسطين غير القابلة للتصرف وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 و عاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف، “وأكدت مريم الصادق التزام بلادها بمواصلة العمل مع كافة الأطراف لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حيث أن قضيته هي القضية المركزية في المنطقة وأنها تحتل مكانة متقدمة في اهتمامات السودان”

وأعربت الوزيرة في كلمتها، عن “بالغ استنكار السودان ورفضه لتواصل القمع والاعتداء المنظم الواقع على المواطنين الفلسطينيين والمقدسيين العزل من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية، ومواصلة محاولات الاقتحام للمسجد الأقصى.

وطالبت الوزيرة “الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل مسؤوليتها وفق القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية للمدنيين في فلسطين وإيقاف حملة الكراهية والعنصرية والعنف ضدهم.

وكان السودان أعلن قبل أشهر تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

وومنذ الإثنين، استشهد 32 فلسطينيا وأصيب نحو 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة، ومواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية “الهلال الأحمر” الفلسطينيتين.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.

سفير فلسطين في لندن

عبّر السفير الفلسطيني في لندن، حسام زملط ،عن استيائه من “ازدواجية المعايير” في التعامل الإعلامي البريطاني مع الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية.

وكان زملط يتحدث في برنامج نيوز نايت على محطة بي بي سي، حيث اتهم المذيعة بأنها تتبع ازدواجية المعايير في أسئلتها، وأشار إلى اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى في ليلة القدر، ما خلف أكثر من 300 جريحا.

وتوجهت إليه المذيعة بسؤال عن هجمات حركة حماس التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها “تجاوزت الخطوط الحمر”، فرد زعمط بأن هذه “دعاية فجة”، مضيفا: “لا علاقة لحماس بهذا، بل لإسرائيل التي تقوم بكل جريمة تستطيعين تخيلها.. إسرائيل أصابت أكثر من 300 مصل في المسجد الأقصى.. إسرائيل تطرد الناس من بيوتهم، وتستمر في انتهاكها لأبسط حقوق الناس، ثم تحاول إلقاء اللوم على ردة الفعل بدلا من إدانة الفعل”. وأشار إلى مظاهرات الفلسطينيين في مناطق الـ48 بسبب هذه الانتهاكات أيضا.

وكررت المذيعة السؤال عما إذا كان يدين هجمات حماس فقال: “أدين العدوان الإسرائيلي.. أنا أنعى أكثر من 20 فلسطينيا قتلوا في غزة، بينهم تسعة أطفال”.

وقال: “ليست حماس التي قررت إخلاء الناس من منازلهم”، في إشارة إلى محاولة طرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس.

وعادت المذيعة لتسأله عن إدانة هجمات حماس، فرد قائلا: “لست على علم بمقتل أي إسرائيلي، وقد سألتموني سؤالا عن العنف والإدانة”. وتابع قائلا: “من الذي يجب إدانته إيميلي؟ هل رأيت صور الأطفال التسعة في غزة الليلة؟ من يجب إدانته؟ لقد سئمنا وتعبنا من المعايير المزدوجة، علينا أن نسمي بشكل صحيح الأشياء بأسمائها الحقيقية”.

ولفت زملط إلى أن وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، سارع لإدانة هجمات حماس، دون إدانة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، واصفا ذلك بـ”ازدواجية المعايير”.

وشدد على أن “القصفة تبدأ دائما برد الفعل الفلسطيني، وكأن القصة تبدأ مع حماس.. وخاطب المذيعة إيميلي قائلا: “انظري إلى سؤالك، سؤالك عن حماس.. صواريخ.. صواريخ”، فقاطعته المذيعة قائلة: “لأنني أتحدث إليكم”، ليرد السفير الفلسطيني: “لا إيميلي! لقد أجريت مئات المقابلات، ودائما تبدأ بالسؤال عن رد الفعل الفلسطيني”.

ويشار إلى أن “عربي21” تابعت مقابلة لمتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في لندن على إذاعة “إل بي سي”، حيث دافع المتحدث عن قصف مبان سكنية في مدينة غزة في فلسطين زاعما أن عناصر حماس يختبئون خلف الأطفال والنساء، دون أن يقوم المذيع بمقاطعته..

حريق ضخم

قالت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي إن خط أنابيب للوقود بين مدينتي إيلات وعسقلان الإسرائيليتين أصيب في هجوم صاروخي من مدينة غزة في فلسطين مساء الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في خزان الوقود.

وأكد مسؤول في قطاع الطاقة لوكالة رويترز أن خط أنابيب إسرائيليا أصيب، دون ذكر تفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو بثته القناة ألسنة اللهب وهي ترتفع مما بدا أنه مستودع وقود كبير.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مساء الثلاثاء، أن نحو 480 صاروخا أُطلق من قطاع غزة في فلسطين تجاه إسرائيل، منذ مساء الإثنين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل إسرائيليان لدى استهداف صواريخ، مدينة عسقلان، وأصيب 5 آخرين، اثنان منهم وصفت جراحهما بالخطيرة.

ومنذ الإثنين، استشهد 30 شخص في فلسطين وأصيب قرابة 850 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية لهلال الأحمر الفلسطينيتين.