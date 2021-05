عمرو موسى: الشعب الفلسطيني يستحق من العرب موقفا قويا

نشر عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، سلسة من التغريدات حول الوضع في القدس وانتهاكات الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

حيث كتب عمر موسى عبر حسابه على “تويتر”: ما يحدث في القدس، وما يجري بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي يوكد أن القضية الفلسطينية حية لم تمت، وأن ما فعلته إدارة ترمب والتطبيع الذي تم لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني على احترام هويته والتمسك بأرضه وحقوقه”.

وتابع: “الشعب الفلسطيني الشجاع والمحاصر يستحق من العرب موقفا محترما وقويا لدعم حركته الوطنية”.

واكمل: “الكثير من دول العالم ومجتمعاته تقدر محنة الشعب الفلسطيني وتقف معه فما بالكم بالعرب. اللحظة تقترب ليعود العرب إلى موقف محترم إزاء ما يحدث من سلطات الاحتلال الاسرائيلي”.

وفي تغريدة اخري، قال: حبذا لو جرت الانتخابات الفلسطينية .. فبمثل ما يطالب الفلسطينيون أن يكون اخوانهم العرب في مقدمة داعميهم ينتظر العرب منهم حركة سياسية قوية تتعدى مجريات الأحداث الى اجراء الانتخابات ليتمكن الشعب من الحركة إلى الأمام بلغة يقدرها العالم ويتفاعل معها”.

وأضاف الأمين العام : “قضية الفلسطينيين تتطلب حركة سياسية جريئة ترسل رسالة تصميم على الحياة وأن الشعب الفلسطيني قادر على تقرير مصيره. الانتخابات رسالة فعالة يسبق بها الفلسطينيون الكثير من العرب في وقت يعاد فيه رسم مستقبل المنطقة ويجب أن يكون فيها مكان لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.

وفي السياق، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور بن محمد قرقاش، أن بلاده تقف مع الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وقد قال قرقاش أن الإمارات “تقف مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

وشدد مستشار الرئيس الإماراتي، وفقاً لـ“العين الإخبارية” من خلال تغريدة له على “تويتر” أن هذا الموقفٌ “تاريخي مبدئي لا يتزحزح”.

وأضاف قرقاش “كم هي محزنة الشتائم المقذعة ضمن حروب أهلية عربية إقليمية لا تنتهي، واستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لحسابات ضيقة لا تليق”.

الجدير بالذكر أن قيادة الإمارات أبدت حرصها على تأكيد دعمها للقضية الفلسطينية، منذ التطورات الأخيرة في القدس.

