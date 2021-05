هنية : لا أحد يمكنه أن يتخلف عن معركة القدس

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ( المقاومة الإسلامية ) أن الشعب الفلسطيني وقف صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال السافر .

حيث قال هنية في كلمة له : ” المقاومة الفلسطينية أرغمت الاحتلال على سحب متطرفيه بعيدا عن المسجد الأقصى ” ، مبيناً أن ” لا أحد يمكنه أن يتخلف عن معركة القدس “.

و شدد على أن ” معادلة الاستفراد بالمسجد الأقصى والقدس من قبل الاحتلال والعبث فيهما واستباحتهما لم تعد مقبولة لنا كشعب ومقاومة“ ، نقلاً عن الجزيرة .

و أوضح أن ” ما يقوم به رجال المقاومة الفلسطينية هو شرف للشعب والأمة، و ما قامت به غزة ما هو إلّا رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن كفى عبثا في القدس”.

كما دعا هنية ” أبناء الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصفوف “، و السلطة الفلسطينية ” إلى وقف التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ” .

هذا و شهدت الأراضي المحتلة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي قصفاً صاروخياً من المقاومة الإسلاية في قطاع غزة ، كرد على الاعتداءات الأخيرة بحق الفلسطينيين و الأقصى .

وأعلنت كتائب القسام أنها “وجهت ضربةً صاروخيةً للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى“.

في الأثناء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن الرد الذي ردته على انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس، وقالت بأنها وجهت “ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة”.

وأفادت وكالات أنباء محلية، عن توجيه كتائب القسام أبو عبيدة ضربة صاروخية للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، يأتي ذلك رداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واعتدائه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهالي الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

ووجه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة رسالة إلى العدو الإسرائيلي قال فيها عن الضربة التي نفذتها الكتائب اليوم: “هذه رسالة إلى العدو عليه أن يفهمها جيدا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

إعلام الاحتلال أفاد عن إصابة منزل في القدس المحتلة بصاروخ أطلقته المقاومة من غزة، دون ذكر حصيلة الأضرار والإصابات.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحالة الهلع والخوف التي عمَّت في أوساط المستوطنين بالقدس، لحظة إطلاق الصواريخ، وتشغيل صافرات الإنذار.

