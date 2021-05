الصحة السودانية: شهيدين و37 إصابة بمسيرات ذكرى فض الاعتصام

أعلنت وزارة الصحة، في بيان رسمي اليوم الاربعاء، عن حصيلة قتلي ومصابي أحداث العنف بالأمس في مسيرة زكرى أحداث فض الاعتصام بالقيادة العامة.

حيث أكدت وزارة الصحة السودانية في بيانها، عن حالات الأصابات والوفيات وتفصيلها: “شهيد و14 إصابة بمستشفى الزيتونة و5 أصابات بمستشفى فضيل و8 أصابات بمستشفى الفيصل و شهيد و8 إصابات برويال كير، بجانب اصابتين بمستشفى الشرطة”.

وأكدت الوزارة في البيان على تسخيريها” جميع الامكانات المتاحة لدعم جهود علاج الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة الاتحادية “، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

وفي السياق، أصدر د. عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، بيانا توعد فيه المتورطين في مقتل شابين، في ذكرى مجزرة فض الاعتصام بالقيادة العامة بالأمس.

حيث قال حمدوك في البيان : “صدمنا خلال الساعات الماضية بأحداث الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في محيط القيادة العامة في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، مما أدى لسقوط شهيدين شابين وحدوث عشرات الإصابات بين صفوف الثوار”.

وقبل يوم من موعد المسبرة، نادى الحزب الشيوعي السوداني المواطنين باحتلال الشوارع بشكل سلمي ومنظم وبشعارات ثورية، وذلك في الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة اليوم.

كما دعى الحزب الشيوعي الشعب السوداني بضرورة تجديد العهد للثورة، على أن يكون ذلك في الفترة من اليوم 29 رمضان، وحتى الـ30 من شهر يونيو.

وطالب الحزب بحسب “الراكوبة” بالإستمرار في طريق الثورة وبناء السلطة المدنية الكاملة.

وأوضح الحزب أن المشاركة في تخليد ذكرى مجزرة القيادة، سيكون رداً حاسماً لمن يريدون أن يجهضوا الثورة.

داعياً المواطنين للخروج في مسيرات وتظاهرات من أجل انتزاع الحقوق المختطفة بواسطة من يحكمون الدولة الآن.

في سياق متصل، أغلق لجان المقاومة في عدد من الأحياء، صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من الطرق تنديدًا بمجزرة فضالاعتصام بالقيادة العامة وسط الخرطوم، التي تصادف ذكراها اليوم الـ29 من شهر رمضانالمعظم.

ويأتي إغلاق الطرق في هذه الذكرى “فض الاعتصام”، كنوع من التصعيد الثوري، للمطالبة بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء.

وبحسب “السوداني”فقد تم إغلاق شارع الستين في الخرطوم، بالإضافة لإغلاق كبري الجريف شرق، فضلاً عن تتريس عدد من الشوارع بمدينة أمدرمان.

