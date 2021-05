المقاومة الفلسطينية تمطر الأراضي المحتلة بـ 230 صاروخ و الاحتلال يرد

أكدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ( كتائب القسام ) إطلاقها لحوالي 230 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة كرد على الانتهاكات الإسرائيلية .

و أوضحت المقاومة في بيان لها أن صواريخها الـ 230 استهدفت عدة مناطق و بلدات و نقاط عسكرية و حيوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي .

و أكدت كتائب عز الدين القسام استهدافها المباشر لمطار بن غوريون الإسرائيلي ، إضافة إلى حقل صهاريج “كاتسا” جنوب عسقلان مما أدى لاشتعاله ، وفقاً للجزيرة .

كما استهدفت أيضاً منطقة بئر السبع بحالي 100 صاروخ ، و مدينة ” تل أبيب ” كان لها نصيب من الرشقات الصاروخية ، معلقةً ” إن عدتم عدنا ” .

و أشارت إلى أن عدد القتلى في صفوف الاحتلال و المستوطنين وصل إلى 5 قتلى ، إضافة إلى وقوع إصابات كثيرة ، و خسائر مادية كبيرة .

في حين استفاق قطاع غزة على قصف طائرات الاحتلال ، حيث دمرت الغارات الإسرائيلية جهاز الأمن الداخلي وإدارة الجوازات ومقرات حكومية في القطاع .

هذا و كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره عن أنه استهدف ناشطيْن من حركة المقاومة الإسلامية أثناء محاولتهما إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل .

و كانت الحكومة الإسرائيلية قد صرحت بإرسالها 80 طائرة لقصف غزة، و نشرها مشاة ومدرعات دعما للدبابات المنتشرة بالفعل على الحد .

و في السياق ، أدانت منظمة التعاون الإسلامي يوم أمس الثلاثاء اعتداءات إسرائيل على القدس ودعت إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية عاجلة على الساحة الدولية دعما للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للمنظمة عقب عقد اجتماع طارئ جرى افتراضيا للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء (57) في المنظمة، برئاسة النيجر، لبحت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، حسبما أفادت وكالة (الأناضول).

ووفق البيان “أشاد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين بصمود أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس المحتلة وبتصديهم للاعتداءات الاسرائيلية على الأماكن المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى المبارك”.

وأكد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في المنظمة، سمير بكر ذياب، على “مكانة مدينة القدس الشريف كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967”.

وطالب بـ”اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وإجراءات سياسية وقانونية عاجلة عل الساحة الدولية لدعم القدس”.

وأدن بيان منظمة التعاون الإسلامي بشدة “عدوان إسرائيل العسكري المتواصل على قطاع غزة الذي أدى الى سقوط أكثر من 26 شهيدا وعشرات الجرحى في جريمة جديدة تضاف إلى السجل اللا منتهي من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ضد المدنيين الأبرياء”.

