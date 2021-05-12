الدولار في السودان.. تباين في البنوك واستقرار في الموازي

استقرار نسبي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء في تعاملات اليوم الأربعاء.

هذا وقد استقر سعر صرف الدولار بحسب حديث متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” عند 410 جنيهاً وهو نفس سعر التداول أمس الثلاثاء.

وفي المقابل هناك ارتفاع في سعر صرف العملة الخضراء في البنوك، حيث رفع بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار إلى 406.3547 جنيهاً.

ليرتفع بذلك سعر صرف الدولار في بنك الخرطوم إلى 406.50 جنيهاً، بينما وصل سعر الصرف ببنك أمدرمان إلى 408 جنيهاً.

في حين وصل سعر صرف الدولار ببنك فيصل إلى 409.1990 جنيهاً وهو أعلى سعر في البنوك.

وفي سياق متصل، أعلن بنك السودان المركزي عن عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي لتكون اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م وحتى الأحد 16 مايو 2021م، على أن يزاول العاملون أعمالهم صبيحة يوم الأثنين الموافق 17 مايو 2021م، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية.

ودعا بنك السودان في منشور يوم الاثنين، مديري عموم المصارف إلى المتابعة مع المعنيين بمصارفهم للتأكد من تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود الكافية خلال عطلة العيد، وفقًا لموقع (الراكوبة) السوداني.

على صعيد متصل وفي سبيل إنجاح سياسة توحيد سعر الصرف، ومقابلة مبيعات ومشتريات الجمهور من النقد الأجنبي خاصة تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً للمصارف وشركات الصرافة قرر بموجبه العمل خلال يوم الأربعاء الموافق 12/5/2021م في حالة ثبوت أنه اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم السبت الموافق 15/5/2021م، على أن يخصص فرع واحد على الأقل في مدن العاصمة الثلاث والمدن الكبرى بالولايات.

وفي سياق منفصل، عزت مصادر مصرفية مسؤولة تأخر إجراء عمليات التحويل بين البنوك الدولية ونظيرتها السودانية إلى عدم اكتمال الرمز الدولي الخاص بعمليات التحويلات الدولية.

ويواجه ألآف السودانيين في الخارج خاصة بالدول الغربية صعوبات كبيرة في اجراء التحويلات المالية إلى السودان، برغم رفع اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب وتأكيدات المسؤولين بانتهاء مشاكل التحويلات.

وتتطلب عملية التحويلات رمزا خاصا وهو ما يعرف بالـ “سويفت” وهو ما أوجد صعوبات فنية في أجراء التحويلات مباشرة من البنوك الدولية.

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