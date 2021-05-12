تمكنت شرطة مباحث ولاية الخرطوم، من ضبط أربعة تجار عملة بالسوق العربي وسط الخرطوم، وبحوزتهم مبالغ أجنبية مختلفة.

هذا وقد بلغت المبالغ التي تم ضبطها، 91 ألف دولار أمريكي، و1094 ريال سعودي، بالإضافة إلى 6225 يورو، إلى جانب 20 ألف درهم إماراتي، بحسب ما أورد “الراكوبة نيوز”.

ومن جهته أشاد الفريق شرطة حقوقي، زين العابدين عثمان، بحرص شرطة ولاية الخرطوم على مكافحة الجريمة والمحافظة على أمن واستقرار الولاية.

وقد تم تدوين بلاغات بالقسم الشمالي ضد المتهمين، حدث ذلك تحت إشراف مدير دائرة الجنايات، ورئيس مكافحة تخريب الاقتصاد الوطني، بالإضافة لمدير المباحث.

في سياق آخر، هناك استقرار نسبي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء في تعاملات اليوم الأربعاء.

هذا وقد استقر سعر صرف الدولار بحسب حديث متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” عند 410 جنيهاً وهو نفس سعر التداول أمس الثلاثاء.

وفي المقابل هناك ارتفاع في سعر صرف العملة الخضراء في البنوك، حيث رفع بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار إلى 406.3547 جنيهاً.

ليرتفع بذلك سعر صرف الدولار في بنك الخرطوم إلى 406.50 جنيهاً، بينما وصل سعر الصرف ببنك أمدرمان إلى 408 جنيهاً.

في حين وصل سعر صرف الدولار ببنك فيصل إلى 409.1990 جنيهاً وهو أعلى سعر في البنوك.

ودعا بنك السودان في منشور الاثنين، مديري عموم المصارف إلى المتابعة مع المعنيين بمصارفهم للتأكد من تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود الكافية خلال عطلة العيد، وفقًا لموقع (الراكوبة) السوداني.

وعلى صعيد متصل وفي سبيل إنجاح سياسة توحيد سعر الصرف، ومقابلة مبيعات ومشتريات الجمهور من النقد الأجنبي خاصة تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً للمصارف وشركات الصرافة قرر بموجبه العمل خلال يوم الأربعاء الموافق 12/5/2021م في حالة ثبوت أنه اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم السبت الموافق 15/5/2021م، على أن يخصص فرع واحد على الأقل في مدن العاصمة الثلاث والمدن الكبرى بالولايات.

عزت مصادر مصرفية مسؤولة تأخر إجراء عمليات التحويل بين البنوك الدولية ونظيرتها السودانية إلى عدم اكتمال الرمز الدولي الخاص بعمليات التحويلات الدولية.

The post في السوق العربي وسط الخرطوم.. ضبط كميات من العملات الأجنبية appeared first on Souk Ukkaz News.

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