القوات المسلحة السودانية: كل من يثبت تورطه في قتل الثوار سيحاكم

كشفت القوات المسلحة السودانية في بيان لها بانها ستقدم للعدالة كل من يثبت تورطه فى حادثة مقتل اثنين من الثوار اثر اطلاق نار مساء امس الثلاثاء.

ابان احياء ذكرى فض اعتصام القيادة العامة واكد الجيش انه سيشارك فى تحقيق العدالة واعلن عن تشكيل لجنة تحقيق حول ما حدث في محيط القيادة العامة لمعرفة المتسببين في هذه الأحداث

وجاء فى البيان الاتى :-

((في مساء الثلاثاء ٢٩ رمضان ١٤٤٢ هجرية الموافق ١١ مايو ٢٠٢١م تداعي نفر كريم من شباب الثورة المجيده لاحياء ذكري فض اعتصام ٢٩ رمضان

تم الاحتفال بطريقة سلمية بتقاطع شارع الجامعة مع شارع القيادة واثناء مغادرتهم لمكان الاحتفال وقعت احداث مؤسفة راح ضحيتها شهيدين وعدد من الجرحي

شكلت القوات المسلحة السودانية لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في هذه الاحداث وتؤكد القوات المسلحة تعاونها التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق وهي علي استعداد تام لتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الاحداث للعدالة)).

ومنذ ظهيرة اليوم الثلاثاء، أغلقت عدد من شوارع أحياء في العاصمة بالحجارة وأحرقت إطارات السيارات للضغط على الحكومة ودفعها إلى التحرك في ملف قتلى فض الاعتصام وثورة ديسمبر بشكل عام.

وتجمع المحتجون تحت نفق جامعة الخرطوم والشارع المؤدي إلى التدريب المهني قبالة الفرقة السابعة أو ما يعرف بـ”الكلينك” لإحياء ذكرى فض الاعتصام، مرددين “القصائد والشعارات الثورية”.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن الجيش عمد إلى إطلاق العيارات النارية في الهواء لتفريق جموع المحتجين، عقب اقترابهم من ثكنات عسكرية.

المصدر: أخبار السودان