الصحة السورية ترصد 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن ترصد 51 إصابة جديدة و 12 حالات و فاة بفيروس كورونا المستجد ، و ذلك فيي تقريرها اليومي للوضع الصحي.

حيث ذكرت الصحة السورية في بيانها اليومي أن عدد الإصابات الإجمالي قد ارتفع إلى 23490 إصابة بعد رصد 51 حالة جديدة ، توزعت كما يلي :

7 في اللاذقية ،20 في حلب، 4 في دمشق ، 2 في ريف دمشق ،7 في طرطوس، في القنيطرة ، 10 في حماه، 1 في درعا .

بينما إجمالي الوفيات فوصل إلى 1670 بعد الإحصائية الأخيرة ، في حين سجلت الوزارة 292 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي المسجل إلى 19316 .

وبشأن لقاح كوفيد-19، أعلنت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق ، عن إطلاقها بشكل رسمي منصة إلكترونية للراغبين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا أن يُسجلوا اسمائهم عليها.

إذ صرَّح وزير الصحة السورية حسن محمد الغباش، خلال حوار خاص له مع قناة السورية، أنه بات بإمكان المواطنين السوريين التسجيل على التطعيم ضد فيروس كورونا اعتباراً من اليوم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وأكد الغباش أن اللقاح مجاني بشكل كامل، مشيراً إلى أن الاولوية في تلقي اللقاح هي لحماية الكوادر الطبية والصحية.

الجدير بالذكر أن سوريا استلمت في 24 أبريل الفائت، شحنة من لقاحات كوفيد-19 مقدمة من الصين تضمنت 150 ألف جرعة، وأيضاً وصلت إلى سوريا دفعة من لقاحات كورونا عبر برنامج “كوفاكس” التابع لمنظمة “الصحة العالمية”.

بدورها كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن وصول طائرة شحن رابعة محملة بكميات كبيرة من لقاحات كورونا، إلى العاصمة السورية دمشق.

وقالت الإمارات في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، وام : ”أن طائرة إماراتية وصلت إلى دمشق، سيّرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، بهدف دعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها”.

وأوضح البيان، أن هذه اللقاحات تستهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية في المجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والنازحين.

