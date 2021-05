تشغيل وصيانة المسجد الحرام.. أعمال مميزة وأرقام مذهلة

يحظى المسجد الحرام باهتمام بالغ وعناية دائمة وعمل مستمر على مدار الساعة، وجهود مميزة وخدمات راقية تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للبيت العتيق وقاصديه، من معتمرين ومصلين.

ومن هذا المنطلق تعمل وكالة الشؤون الفنية والخدمية،. على متابعة أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقة،. من خلال تواجد فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية لضمان تقديم العمل بجودة عالية وأداء مثالي.

حيث تهدف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على تغطية أعمال الصيانة بالمسجد الحرام .من خلال وضع خطط ودراسات وتنفيذ الأعمال على أرض الواقع، محققين أعلى درجات التميز والدقة،. بفحص (8000) سماعة و(32000) وحدة إضاءة و (470) سلماً كهربائياً و (259) صندوق إطفاء حريق،.وفحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(3400) دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم.

كما وتحرص الإدارة دوماً على عمل الاختبارات اللازمة لتأكد من جهازية الأنظمة كنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية،. وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق، والتي بها (1168) حساساً وكاسراً،. واختبار المصاعد الكهربائية، ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي،. والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه الاختبارات للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل.

الإدارة العامة للتشغيل والصيانة

زيادة على ذلك تعمل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على صيانة المولدات الكهربائية .والمحولات المختلفة ولوحات التحكم ولوحت الأحمال ووحدات الإنارة ونظام التأريض على مدار الساعة،. وذلك تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص يعمل ضمن فريق عمل متكامل بقسم الأعمال الكهربائية في الإدارة.

وكذا الحرص على الأنظمة الإلكترونية في المسجد الحرام حيث يختبر نظام الصوت بالمسجد الحرام وصيانته بشكل يومي ودوري لضمان جودة الصوت ونقائه،. ومتابعة جميع السماعات الموجودة داخل البيت الحرام وساحاته الخارجية. وكما تقوم الإدارة بمتابعه دائمة، وعمل الصيانة اللازمة للشاشات واللوحات الرقمية ليتمكن مقدم الخدمة من تحقيق الهدف المنشود منها.

وتقدم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة الأعمال اللازمة والمتابعة المستمرة الدائمة للأعمال الميكانيكية في المسجد الحرام ومرافقة الخارجية، كالسلالم ومضخات الحريق ومضخات نقل الماء ومضخات نقل الوقود وخزان الضغط ووحدات مناولة الهواء ومكيفات الأسبليت وغيرها من الأعمال الميكانيكية بالبيت العتيق، لكي يتمكن قاصدوه من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

