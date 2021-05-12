وسط ترقب سوداني كبير.. انعقاد مؤتمر باريس للمانحيين الأسبوع القادم

تشهد عاصمة فرنسا في السابع عشر من مايو الجارى، انعقاد مؤتمر باريس للمانحيين والذى من أبرز أهدافه الدمج الكامل للسودان في المجتمع الدولي.

وكذلك تنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الإقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان، وإبراز فرص الإستثمار فى السودان في القطاعين العام والخاص.

وتتناول الجلسة الأولى لفعاليات مؤتمر باريس للمانحيين “السودان الجديد” وتشتمل على محورين هما: الافتتاح، واستعراض الإصلاحات الإقتصادية في السودان.

كما يخاطب الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء المؤتمر بجانب جهاد أزعور مدير قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، هاشم مطر رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني، عابدة المهدي رئيسة غرفة التجارة الأوروبية السودانية، ويصاحب المؤتمرعرض خمسة مشاريع ذات أولوية “جاهزة للاستثمار” من قبل مسؤولين حكوميين.

يخاطب الجلسة الثانية تحديث الخدمات المصرفية والالتزام مسؤول أمريكي (وزارة العدل أو الخزانة الأمريكية) (يتم تحديده لاحقًا)

الاستعداد للعودة إلى السودان ومصرفي فرنسي (يتم تحديده لاحقًا)، يوسف التني – مدير بنك المال المتحد United Capital Bank (UCB)

بنديكت أورهاما Benedict Orhama بنك التصدير والاستيراد الافريقي Afreximbank ومحمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزي.

كما تناقش الجلسة الثالثة موائد مستديرة حول الفرص المتاحة في أربعة قطاعات رئيسية تمثل البنية التحتية والزراعة، الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشارك فيها مؤسسات اجنبية وسودانية واستعراض الفرص المتاحة.

المصدر: وكالة سونا للأنباء