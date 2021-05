حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى في مصر يتسبب في مقتل مريضين

صرح مسؤول مصري باندلاع حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل مريضين في الأقل.

حيث صرح المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ أحمد السماحي، إن الحريق اندلع خلال الليل في مستشفى حكومي في مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل، حيث يعالج المستشفى من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

كما أضاف المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ أحمد السماحي أنه كان هناك 16 مريضا في الوحدة عندما اندلع الحريق في الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي،. وأشار إلى أن القتيلين كانا ضمن الحالات الحرجة.

وكذلك صرح أحمد السماحي إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الناجم عن ماس كهربائي.

ويرجع السبب في الكثير من هذه الحوادث إلى عدم اتباع معايير السلامة وسوء تطبيق أنظمة مكافحة الحرائق في مصر.

وقد أدى حريق بوحدة العناية المركزة في مستشفى خاص بمدينة العبور .التابعة لمحافظة القليوبية في ديسمبر الماضي إلى مقتل 7 مرضى بفيروس كورونا.

