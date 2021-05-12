الصحة سنسخر جميع الامكانات المتاحة لعلاج الجرحى والمصابين الوزارة

أصدرت وزارة الصحة الاتحادية بيانا صحفيا اليوم حول أحداث القيادة العامة أمس والتى صاحبت إحياء الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام فى القيادة العامة أكدت فيه على تسخير جميع الامكانات المتاحة لدعم جهود علاج الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة الاتحادية.

وقال البيان الذى تحصل المراسل على نسخة منه إن الوزارة تتابع عن كثب الأوضاع الصحية للجرحى والمصابين فى جريمة اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين فى الإفطار الذى دعت له أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، الذين أحيوا اليوم الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام في القيادة العامة.

تفصيل

وكشفت الوزارة عن تفصيل حالات الأصابات والوفيات والتي بلغت شهيدين و 37 حالة إصابة وتفصيلها: شهيد و14 إصابة بمستشفى الزيتونة و5 إصابات بمستشفى فضيل و8 أصابات بمستشفى الفيصل و شهيد و8 إصابات بمستشفى رويال كير، بجانب اصابتين بمستشفى الشرطة.

وتؤكد وزارة الصحة الاتحادية على تسخير جميع الامكانات المتاحة لدعم جهود علاج الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة الاتحادية وتمنى الرحمة والمغفرة للشهداء ولآلهم وذويهم الصبر والسلوان وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين

وقد سقط شهيدان باعيرة نارية واصيب عدد من المتظاهرين مساء اليوم في احياء الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام قرب نفق جامعة الخرطوم وفقا لمصادر متطابقة .

وتوفي الثائر عثمان احمد بدرالدين الذي اصيب بطلق ناري ونقل الى مستشفى رويال كير وتوفي في العملية ، وتوفي الثائر مدثر مختار بخيت ، يسكن اركويت شارع الستين بمستشفى الزيتونة اصيب بطلق ناري في الصدر ايضا .. ونقل عدد من المتظاهرين اصيبوا اصابات متفاوتة الى مستشفى فضيل ورويال كير