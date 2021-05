انتهى اللقاء الذي جمع كل من نادي برشلونة ونادي ليفانتي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الليجا .

شهد الشوط الأول تقدم البلوجرانا بهدفين نظيفين ،حيث حمل الهدف الأول توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عند الدقيقة 25 ، ليحقق بعدها بيدري الهدف الثاني لفريقه عند تالدقيقة 34 .وفقاً لما ذكر موقع ميركاتو .

وخلال الشوط الثاني أدرك ليفانتي التعادل بهدفين متعاقبين عن طريق جوانزالو ميليرو ،وخوسيه لويس موراليس عند الدقيقتين 57 و59، ليحرز بعدها عثمان ديمبلي الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 64 ،وفي الدقيقة 83 أحرز سيرجيو ليون هدف التعادل لليفانتي .

وفي سياق أخر كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر المستجدات المتعلقة بإمكانية انتقال النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية.

وأعلن مانشستر سيتي رسميًا، رحيل أجويرو بنهاية عقده في ختام الموسم الجاري، بينما ارتبط اسمه بالانتقال لبرشلونة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ما يزال اسم أجويرو مطروحا على طاولة برشلونة، خاصة بعد تجديد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان، حسبما أفاد (كووورة العربي).

ويرى برشلونة أن أجويرو اسم كبير ولن يكلف النادي سوى راتبه، وهو ما يبحث عنه البلوجرانا خلال المرحلة المقبلة، ورغم امتلاك أجويرو العديد من العروض، إلا أن عرض برشلونة واللعب إلى جوار مواطنه وصديقه ليونيل ميسي هو أكثر ما يغريه.

وأضاف التقرير أن أجويرو مستعد للتنازل عن جزء كبير من راتبه من أجل اللعب في برشلونة الموسم المقبل.

لكن العائق الذي يواجهه هو تفضيل رونالد كومان، المدير الفني للفريق، مواطنه الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، إلا أن انضمام الأخير سيعتمد على بقاء كومان في كامب نو.

كما كشف تقرير صحفي إسباني، الاثنين الماضي، عن شرط في عقد نيمار الجديد الذي وقعه النجم البرازيلي مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأعلن سان جيرمان قبل يومين تمديد عقد نيمار حتى صيف 2025، لينهي الجدل حول إمكانية مغادرة حديقة الأمراء.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك شرط في عقد نيمار يتيح التجديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، أي حتى صيف 2026، حسبما أفاد (كووورة العربي).

The post برشلونة يسقط في فخ التعادل بعد مباراة مثيرة أمام ليفانتي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ