روسيا.. القوات الجوية قضت على أكثر من 300 عنصر من داعش في سوريا

قال المتحدث باسم القوات الجوفضائية الروسية في سوريا، إن القوات الروسية تمكنت من تصفية 338 مسلحا من تنظيم داعش واعتقال 44 آخرين، وإعطاب 6 عربات لهم وتدمير 38 قطعة سلاح و45 وكرا.

وأشار إلى أن روسيا تواصل عمليات الاستطلاع والبحث في البادية السورية، بحثا عن تجمعات للتنظيم.

وشهدت البادية السورية، هجمات متكررة ومتواترة لفلول داعش على مواقع وأرتال للنظام، وذلك بالتزامن مع إرسال النظام المزيد من التعزيزات إلى مناطق التماس مع “داعش” في أرياف حمص وحماة والرقة وديرالزور.

وقبل أيام، هاجم فلول التنظيم موقعا لقوات النظام في بادية “دريهم” بين ريفي حماة الشرقي والرقة الجنوبي بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر.

وكان تبنى تنظيم “داعش” 21 هجوما نفذها خلال الأسبوع الأخير من نيسان/أبريل الماضي، في ست محافظات سورية، ما أدى إلى مقتل وإصابة 34 عنصرا من قوات النظام السوري و”قسد”.

وخلال عام 2020، تبنى تنظيم “داعش” أكثر من 600 هجوم في سوريا فقط، ورغم هذا العدد من العمليات، فإن كثافة الهجمات وحجمها انخفضت في الآونة الأخيرة مقارنة بالشهرين الأخيرين.

وكان مسؤول أممي تحدث أن تنظيم “داعش” ما زال قادرا على تجنيد الشباب “عبر الإنترنت، بالتزامن مع زيادة نشاط التنظيم خلال الأشهر الأخيرة.

يشار إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لايزال يعمل على ملاحقة وتنفيذ عمليات ضد التنظيم في سوريا والعراق.

حكم بالسجن

وفي سياق آخر حكم القضاء الإيطالي بالسجن على مواطنة إيطالية سافرت في وقت سابق إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش .

وبحسبة وكالة “آكي” الإيطالية، حكمت محكمة ميلانو أمس الثلاثاء على “أليتشي برينيولي” بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة الإرهاب.

وكانت قد اعتقلت “برينيولي” في 29 أيلول/ سبتمبر 2020 في سوريا، بعد أن هربت إليها مع زوجها وأطفالها.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم، نص على “منع برينيولي من ممارسة وظيفتها العامة لمدة 5 سنوات، لارتباطها بتنظيم إجرامي يهدف إلى ممارسة الإرهاب الدولي”، بينما كان المدعيان العامان قد طلبا حكما بالسجن لمدة 5 سنوات.

وذكرت المصادر أن القاضي حدد أيضاً مبلغ تعويض أولي قدره 5 آلاف يورو لكل طرف مدني في القضية، وترك حسم دفع التعويض للقاضي المدني.