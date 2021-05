محمد إمام: الدمار ووقت الحساب في أحداث الحلقة الأخيرة من “النمر”

روج النجم محمد إمام للحلقة الأخيرة من مسلسل “النمر” الذي نافس به بالموسم الرمضاني الحالي، وكتب عبر حسابه بموقع “انستجرام” مشوقًا جمهوره لآخر الأحداث المتعلقة بالمسلسل.

وقال محمد إمام: انتظروا الدمار.. الحلقة الأخيرة من النمر”، كما نشر صورة له وعلق عليها قائلا :”جه وقت الحساب .. كله هيتحاسب .. الكبير والصغير .. القديم والجديد .. جدع اللي هيطلع حي يا صاغة”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وقبل بداية المسلسل قام النجم محمد إمام نجل الفنان العربي القدير عادل إمام، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بنشر صورة له تشابه إعلانات المطلوبين التي تنشرها الدولة المصرية.

وبحسب المصادر فإن الصورة التي نشرها الفنان محمد إمام، هدفت للترويج لمسلسله الحالي الذي يعرض في شهر رمضان الجاري “النمر”، ويظهر الفنان في الصورة مقنعاً، وكتب فوق الصورة “مطلوب حياً أو ميتاً”.

وفي أسفل الملصق، مكتوب عبارة: “مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر.. تنبيه هام: المجرم شديد الخطورة”.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية صعيدية تعمل في تجارة وصياغة الذهب في مصر، وسيشهد العمل مشاركة الفنانة هنا الزاهد حيث صرحت: “فكرته جديدة وتتضمن العديد من الأحداث” مشيرة إلى أن العمل: ” يتناول العديد من قصص الحب المتعددة التي تكشفها الحلقات الأولى من العمل”، وذلك نقلاً عن وكالة سبوتنيك.

وكان الفنان المصري محمد إمام قد ظهر بـ “نيو لوك” عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” وذلك في الساعات الأخيرة من العام 2020 متمنيًا لجمهوره قادم عام أفضل.

ونشر محمد إمام صورة له وهو جالس ومكتوب من خلفه رقم السنة القادمة 2021، كاتبًا “يا رب” بعدما وضع يده على خده، وفقًا لموقع (في الفن).

وظهر الفنان المصري بـ”نيو لوك”، بعدما قام بإطالة شاربه، حيث توقع بعض من التابعين أن يكون بسبب مسلسه الجديد.

