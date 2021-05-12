فلسطين .. كتائب القسام تمطر إسرائيل بعشرات الصواريخ

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن استهداقها عشرات الأهداف الإسرائيلية بالصواريخ عبر حدود قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وأشارت كتائب القسام عبر موقعها الإلكتروني اطلاق 15 صاروخ على مدينة ديمونا جنوب إسرائيل التي يقع في محيطها المفاعل النووي الإسرائيلي الرئيسي وفقاً للمصادر.

وأكدت “الكتائب” أنها استهدفت مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب إسرائيل بـ 50 صاروخ، بالإضافة إلى استهدافها برشقة صاروخية منصة الغاز الإسرائيلية قبالة سواحل غزة، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي السياق، أكدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ( كتائب القسام ) إطلاقها لحوالي 230 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة كرد على الانتهاكات الإسرائيلية .

و أوضحت مقاومة فلسطين في بيان لها أن صواريخها الـ 230 استهدفت عدة مناطق و بلدات و نقاط عسكرية و حيوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي .

و أكدت كتائب عز الدين القسام استهدافها المباشر لمطار بن غوريون الإسرائيلي ، إضافة إلى حقل صهاريج “كاتسا” جنوب عسقلان مما أدى لاشتعاله ، وفقاً للجزيرة .

كما استهدفت أيضاً منطقة بئر السبع بحالي 100 صاروخ ، و مدينة ” تل أبيب ” كان لها نصيب من الرشقات الصاروخية ، معلقةً ” إن عدتم عدنا ” .

و أشارت إلى أن عدد القتلى في صفوف الاحتلال و المستوطنين وصل إلى 5 قتلى ، إضافة إلى وقوع إصابات كثيرة ، و خسائر مادية كبيرة .

في حين استفاق قطاع غزة على قصف طائرات الاحتلال ، حيث دمرت الغارات الإسرائيلية جهاز الأمن الداخلي وإدارة الجوازات ومقرات حكومية في القطاع .

هذا و كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره عن أنه استهدف ناشطيْن من حركة المقاومة الإسلامية أثناء محاولتهما إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل .

و كانت الحكومة الإسرائيلية قد صرحت بإرسالها 80 طائرة لقصف غزة، و نشرها مشاة ومدرعات دعما للدبابات المنتشرة بالفعل على الحد .

و في السياق ، أدانت منظمة التعاون الإسلامي يوم أمس الثلاثاء اعتداءات إسرائيل على القدس ودعت إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية عاجلة على الساحة الدولية دعما للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للمنظمة عقب عقد اجتماع طارئ جرى افتراضيا للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء (57) في المنظمة، برئاسة النيجر، لبحت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، حسبما أفادت وكالة (الأناضول).

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