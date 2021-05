الخارجية الأردنية: نكرس كل إمكانيات البلاد لحماية القدس

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عبر بيان رسمي اليوم الاربعاء، أن الأردن تكريس كل إمكاناتيها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأردنية: “أكد مندوب الأردن لدى منظمة التعاون الإسلامي أن الأردن وبتوجيه ومتابعة من الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

هذا وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، قبل قليل، عن استهداقها عشرات الأهداف الإسرائيلية بالصواريخ عبر حدود قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وأشارت كتائب القسام عبر موقعها الإلكتروني اطلاق 15 صاروخ على مدينة ديمونا جنوب إسرائيل التي يقع في محيطها المفاعل النووي الإسرائيلي الرئيسي وفقاً للمصادر.

وأكدت “الكتائب” أنها استهدفت مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب إسرائيل بـ 50 صاروخ، بالإضافة إلى استهدافها برشقة صاروخية منصة الغاز الإسرائيلية قبالة سواحل غزة، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي السياق، أكدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ( كتائب القسام ) إطلاقها لحوالي 230 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة كرد على الانتهاكات الإسرائيلية .

و أوضحت مقاومة فلسطين في بيان لها أن صواريخها الـ 230 استهدفت عدة مناطق و بلدات و نقاط عسكرية و حيوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي .

و أكدت كتائب عز الدين القسام استهدافها المباشر لمطار بن غوريون الإسرائيلي ، إضافة إلى حقل صهاريج “كاتسا” جنوب عسقلان مما أدى لاشتعاله ، وفقاً للجزيرة .

كما استهدفت أيضاً منطقة بئر السبع بحالي 100 صاروخ ، و مدينة ” تل أبيب ” كان لها نصيب من الرشقات الصاروخية ، معلقةً ” إن عدتم عدنا ” .

و أشارت إلى أن عدد القتلى في صفوف الاحتلال و المستوطنين وصل إلى 5 قتلى ، إضافة إلى وقوع إصابات كثيرة ، و خسائر مادية كبيرة .

في حين استفاق قطاع غزة على قصف طائرات الاحتلال ، حيث دمرت الغارات الإسرائيلية جهاز الأمن الداخلي وإدارة الجوازات ومقرات حكومية في القطاع .

