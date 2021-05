مركز الفلك الدولي يصور هلال شوال من أعلى قمة في الامارات

صور مركز الفلك الدولي، هلال شهر شوال اليوم الأربعاء، من أعلى قمة في دولة الإمارات من جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، الساعة 03:45 عصرا بتوقيت الإمارات، بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة”.

وشارك مركز الفلك صورة الهلا عبر تغريدة على صفحته الرسمية في “تويتر” وعلق فيها”: مركز الفلك الدولي يصور هلال شهر شوال (عيد الفطر) قبل قليل من أعلى قمة في دولة الإمارات من جبل جيس في إمارة رأس الخيمة. الأربعاء 12 مايو 2021م الساعة 03:45 عصرا بتوقيت الإمارات، بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة”.

وفي السياق، أصدرت الحكومة الإمارتية ، قرارات جديدة من شأنها مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة عيد الفطر السعيد .

حيث نشرت الهيئة الوطنية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بياناً أوضحت فيه الإجراءات الجديدة التي ستطبقها السلطات في عيد الفطر ، و هي :

تجنب الزيارات والتجمعات العائلية ، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن المنزل نفسه ، و الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي .

و بالنسبة للتهاني يفضل تقديمها للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية .

إضافة إلى الامتناع عن تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران ، و عدم توزيع العيدية على الأطفال، أو حتى صرفها من المصارف، وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك ، وفقأً لروسيا اليوم .

الحكومة الإماراتية تسمح بتسجيل الأطفال المولودين خارج الزواج

أعلنت الحكومة الإماراتية في بيان تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، يسمح للآباء غير المتزوجين الحصول على استمارة شهادة ميلاد.

في هذه الحالة بالحصول على استمارة تُتيح التقدُّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج، وفق ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية الجمعة 30 أبريل/نيسان 2021.

في السابق، كانت المرأة غير المتزوجة التي تحمَل خارج إطار الزواج تواجه الترحيل أو السجن وفقاً لقوانين البلاد، ومن ثم كان الأجانب في هذا الموقف يضطرون عادةً إلى السفر خارج البلاد من أجل عقد زواج سريع أو اختيار إنهاء الخدمة والعودة إلى بلادهم.

تقول الصحيفة البريطانية، إنه في خطوةٍ جديدة الحكومة الإماراتية نحو علمنة قوانين البلاد، لم تعد المرأة العزباء التي تحمَل خارج إطار الزواج في الإمارات مضطرةً إلى الفرار من البلاد من أجل الإجهاض أو الزواج.

The post مركز الفلك الدولي يصور هلال شوال من أعلى قمة في الامارات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ