توترت علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، مع زملائه في صفوف البيانكونيري خلال الفترة الأخيرة.

ويمر يوفنتوس بموسم سيئ للغاية، فبعد أن ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، خسر لقب الكالتشيو بعد احتكار 9 مواسم، كما بات مهددًا بالغياب عن دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو أصبح معزولًا في غرفة الملابس، حيث يعتقد زملائه أنه حصل على الكثير من الحرية، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأضافت أن علاقة رونالدو بزملائه في الفريق لم تعد جيدة كما كانت قبل عدة أشهر.

وأوضحت أن رونالدو لم يتدرب في اليوم التالي لهزيمة يوفنتوس أمام ميلان (3-0)، حيث زار مصنع فيراري رفقة أندريا أنيللي رئيس النادي وجون إلكان المدير التنفيذي.

كما غاب رونالدو عن بعض التدريبات هذا الموسم لأسباب الرعاية، وهو ما دفع زملاءه للتفكير في أنه ليس من العدل أن يُعامل كريستيانو بشكل مختلف عن اللاعبين الآخرين.

وكانت أنباء قد ترددت عن أن الموسم الجاري سيكون الأخير لرونالدو بقميص يوفنتوس، إذا فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وارتبط اسم رونالدو بالانتقال لأكثر من نادٍ أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة.

بدوره أكد نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور أنه يتمنى اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال ويوفنتوس.

وأشار نيمار إلى ذلك خلال تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية عقب تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرح نيمار: “أريد اللعب مع كريستيانو رونالدو، لقد لعبت بالفعل مع لاعبين رائعين أمثال ليونيل ميسي و كيليان مبابي، ولكني لم ألعب مع رونالدو بعد”، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وفي السياق، كشف تقرير صحفي إسباني، يوم الاثنين، عن شرط في عقد نيمار الجديد الذي وقعه النجم البرازيلي مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأعلن سان جيرمان قبل يومين تمديد عقد نيمار حتى صيف 2025، لينهي الجدل حول إمكانية مغادرة حديقة الأمراء.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك شرط في عقد نيمار يتيح التجديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، أي حتى صيف 2026.

The post رونالدو على علاقة متوترة مع زملائه في يوفنتوس appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ