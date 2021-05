الجيش اليمني يُكبد أنصار الله خسائر في العتاد والأرواح في مأرب

كبَّد الجيش اليمني، اليوم، جماعة أنصار الله الحوثية، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، شملت آليات عسكرية كانت في طريقها إلى نحو جبهات المشجح، غرب مأرب.

وأفاد مصدر عسكري ميداني عن مقتل القيادي الميداني في جماعة الحوثي، أبو قيس المروني مع مرافقيه، إثر مواجهات عنيفة خاضتها قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية غرب مأرب.

ودارت في عدد من جبهات المشجح والكسارة على المحور الغربي لمأرب مواجهات عنيفة بين الطرفين شاركت فيها وحدة المدفعية للجيش ومقاتلات التحالف العربي.

وأسفرت المواجهات عن تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح بينها آليات عسكرية كانت في طريقها إلى جبهات المشجح.

وفي جنوب شرق الجوف كان العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، بعد استدراجهم من قبل الجيش اليمني، بحسب العربية.

وعملت قوات الجيش اليمني على استدراج مجموعة من عناصر الميليشيا في جبهة الجدافر، وباغتتها بهجوم أدى إلى مقتل وجرح العشرات، قبل أيام.

وكان قد تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وبمساندة المقاومة الشعبية استطاعت أن تستعيد مواقع في جبهة المشجة غربي محافظة مأرب، في أبريل الفائت.

وأوضحت المصادر العسكرية أن فرق الجيش وبدعم من المقاومة الشعبية هاجمت، صباح 12 أبريل الفائت، مواقع تابعة لمليشيات جماعة أنصار الله الحوثية.

وتابعت المصادر أن الجيش اليمني حقق خلال هجومه استعادة مواقع هامة في منطقة المشجح التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي خلال أبريل الفائت وتمركزت فيها لاستخدامها في قصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر جماعة أنصار الله الحوثية، وكبَّدهم الجيش خسائر في العتاد، ودمر عددا من أطقم الحوثيين بينهم عدة ذخيرة.

كما شارك طيران تحالف دعم الشرعية في الهجوم ودمر مدرعتين و 3 أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة.

كما استهدف طيران التحالف العربي بغارات جوية أخرى تعزيزات لجماعة أنصار الله في خطوط الإمداد الخلفية وأحرزت خسائر فادحة في المعدات والأرواح، كما أشارت المصادر العسكرية إلى استمرار المعارك في المنطقة.

وأيضاً تمكن الجيش الوطني في اليمن في 2 أبريل الفائت، من القضاء على قيادي بارز تابع لجماعة أنصار الله الحوثية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شرق اليمن.

وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري، أنه تم “قتل قائد كتيبة التدخل السريع، قصي شايع نصيب العماري، المكنى (أبو ذنوب)، والذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة”.

