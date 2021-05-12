مشاورات مصرية مع الفصائل الفلسطينية من أجل “التهدئة”

كشفت مصادر مصرية وفلسطينية رفيعة المستوى أن وفدا أمنيا مصريا وصل قطاع غزة حيث من المقرر أن يجري مشاورات مع قادة الفصائل الفسطينية.

وستجري هذه المشاورات للتوصل الى اتفاق تهدئة ووقف إطلاق نار متبادل مع الجانب الإسرائيلي.

مشيرة إلى أن الوفد المصري سيلتقي بعد ظهر اليوم قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يواصل الوفد المصري اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي لبحث كيفية التوصل لوقف إطلاق النار.

كما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد الثلاثاء، أن مصر تحركت بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس.

وقال شكري: “لكننا لم نجد الصدى اللازم “، مشيرا إلى أن مصر مازالت تجري اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس.

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