القوات الجوية الإسرائيلية تعترض طائرة مسيرة تابعة لحماس

أكدت القوات الإسرائيلية لأنها هاجمت طائرة مسيرة تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” كانت منطلقة إلى إسرائيل، وذلك عقب التطورات الأخيرة.

وتستمر المواجهات العنيفة بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث أدت المواجهات إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات المصابين.

وأكدت فصائل المقاومة أن الرد بدايةً جاء على ما وصفته بأنه “انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس”، حسب سبوتنيك.

כלי טיס של חיל-האוויר תקף חוליית שיגור כטב"ם נפץ של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. החולייה הותקפה בזמן ההכנות לשיגור הכטב"ם לשטח ישראל. pic.twitter.com/uwy5nIfHmH — Israeli Air Force (@IAFsite) May 12, 2021 فيديو يوضح استهداف الطائرة المسيرة فوق غزة

وفي السياق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن استهداقها عشرات الأهداف الإسرائيلية بالصواريخ عبر حدود قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وأشارت كتائب القسام عبر موقعها الإلكتروني اطلاق 15 صاروخ على مدينة ديمونا جنوب إسرائيل التي يقع في محيطها المفاعل النووي الإسرائيلي الرئيسي وفقاً للمصادر.

وأكدت “الكتائب” أنها استهدفت مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب إسرائيل بـ 50 صاروخ، بالإضافة إلى استهدافها برشقة صاروخية منصة الغاز الإسرائيلية قبالة سواحل غزة، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي السياق، أكدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ( كتائب القسام ) إطلاقها لحوالي 230 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة كرد على الانتهاكات الإسرائيلية .

و أوضحت مقاومة فلسطين في بيان لها أن صواريخها الـ 230 استهدفت عدة مناطق و بلدات و نقاط عسكرية و حيوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي .

و أكدت كتائب عز الدين القسام استهدافها المباشر لمطار بن غوريون الإسرائيلي ، إضافة إلى حقل صهاريج “كاتسا” جنوب عسقلان مما أدى لاشتعاله ، وفقاً للجزيرة .

كما استهدفت أيضاً منطقة بئر السبع بحالي 100 صاروخ ، و مدينة ” تل أبيب ” كان لها نصيب من الرشقات الصاروخية ، معلقةً ” إن عدتم عدنا ” .

و أشارت إلى أن عدد القتلى في صفوف الاحتلال و المستوطنين وصل إلى 5 قتلى ، إضافة إلى وقوع إصابات كثيرة ، و خسائر مادية كبيرة .

في حين استفاق قطاع غزة على قصف طائرات الاحتلال ، حيث دمرت الغارات الإسرائيلية جهاز الأمن الداخلي وإدارة الجوازات ومقرات حكومية في القطاع .

هذا و كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره عن أنه استهدف ناشطيْن من حركة المقاومة الإسلامية أثناء محاولتهما إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل .

و كانت الحكومة الإسرائيلية قد صرحت بإرسالها 80 طائرة لقصف غزة، و نشرها مشاة ومدرعات دعما للدبابات المنتشرة بالفعل على الحد .

The post القوات الجوية الإسرائيلية تعترض طائرة مسيرة تابعة لحماس appeared first on Souk Ukkaz News.

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