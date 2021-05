زلزال يضرب منطقة المناقيش أم قدير جنوب غرب الكويت

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 3.0 على مقياس ريختر جنوب غرب الكويت.

وقالت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في منطقة المناقيش – أم قدير.

وبيَّنت الشبكة في التفاصيل أن الزلزال وقع ظهر اليوم الأربعاء، على عمق 8 كيلومتر في باطن الأرض.

وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، الدكتور عبدالله العنزي: “لا تأثير يذكر للهزة الأرضية، ولا يوجد أي أضرار سجّلت”.

وبدورها كشفت المصادر النفطية في الكويت، بحسب وكالة ستيب الإخبارية، أن عمليات الإنتاج في شركة نفط الكويت لازالت تعمل بشكلها الطبيعي ولا وجود لأي تأثير للهزة الأرضية عليها.

كما أكدت المصادر النفطية أنه لا وجود لأي تأثير على المنشآت النفطية في موقع الزلزال والأمور تسير بشكلها الطبيعي.

وفي 21 ديسمبر الفائت، ضرب زلزال المنطقة الحدودية بين المملكة العربية السعودية والكويت، وبلغت قوة الزلزال 4.3 درجة على مقياس ريختر.

أكد معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، عن وقوع زلزال في تمام الساعة (03:04:47) وعلى عمق 10 كيلومترات، علي بعد 55 كم جنوب محافظة الأحمدي، و41 كم غرب الوفرة.

كما أشار المعهد إلي أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 28.85 شمالا، وخط طول 47.58 شرقا.

ولم تعلن عن أي أضرار حتى الآن من الكويت والسعودية جراء الزلزال.

وأيضاً تعرضت دولة الكويت، في 11 نوفمبر الفائت، إلى هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، لم تستمر أكثر من ثوانوشعر بها المواطنون.

وشعر سكان الكويت بمثل هكذا هزة أرضية خفيفة في تمام الساعة 5:58 مساء، بالتوقيت المحلي، وفق ما أوردته صحيفة القبس”.

ووقعت الهزة الأرضية في منطقة أم قدير غربي الكويت قرب الحدود السعودية، على عمق 11 كيلومتراً، وشعر بها معظم سكان البلاد، بحسب الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي تعرضت الكويت لهزة أرضية شعر بها جميع سكان البلاد، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، في شمال منطقة العبدلي.

وأعلنت الكويت الجمعة 29 مايو/ أيار، عن رصدها زلزال متوسط القوة، بنحو 5 درجات وفقاً لمقياس ريختر غرب جمهورية إيران الإسلامية.

