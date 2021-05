الجيش الإسرائيلي يُعلن عن مقتل أحد جنوده في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إنعن مقتل جندي من صفوف الجيش الإسرائيلي وإصابة ضابطين جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

‏في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم في تغريدة له عبر صفحته على منصة تويتر عن مقتل جندي بصاروخ أطلقته حركة حماس على حدود قطاع غزة.

كتب أفيخاي أدرعي: “الإعلان عن مقتل جندي جيش الدفاع نتيجة عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع من قبل منظمة ‎حماس، صباح اليوم على حدود قطاع ‎غزة”.

وبدورها فرضت الشرطة الإسرائيلية حظر التجول في مدينة اللد، اعتباراً من الثامنة من مساء اليوم ا؟لأربعاء، بسبب الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية على مواقع الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ وصل عدد القتلى إلى 56 من بينهم 14 طفل و5 نساء، والإصابات وصلت إلى 335 إصابة.

ولازال الجيش الإسرائيلي يواصل شن الغارات الجوية على قطاع غزة، وقصف المدنيين ما رفع وتيرة الذعر والتصعيد العسكري في آخر أيام شهر رمضان.

ونقلت مصادر مطلعة عن وجود أوامر بنشر تعزيزات للمدفعية الثقيلة التابعة للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، من أجل فرضٍ حصار أمني على القطاع.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفع حالة الاستنفار في منظومات الدفاع الجوي، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتزامن مع رد فصائل المقاومة الفلسطينية على الإعتداءات الإسرائيلية بصواريخ استهدفت المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

إذ أكدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة (كتائب القسام) إطلاقها لحوالي 230 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة كرد على الانتهاكات الإسرائيلية.

و أوضحت المقاومة في بيان لها أن صواريخها الـ 230 استهدفت عدة مناطق و بلدات و نقاط عسكرية و حيوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

و أكدت كتائب عز الدين القسام استهدافها المباشر لمطار بن غوريون الإسرائيلي، إضافة إلى حقل صهاريج “كاتسا” جنوب عسقلان مما أدى لاشتعاله.

كما استهدفت أيضاً منطقة بئر السبع بحالي 100 صاروخ، و مدينة ” تل أبيب ” كان لها نصيب من الرشقات الصاروخية، معلقةً ”إن عدتم عدنا ” .

و أشارت إلى أن عدد القتلى في صفوف الاحتلال و المستوطنين وصل إلى 5 قتلى، إضافة إلى وقوع إصابات كثيرة، و خسائر مادية كبيرة.

في حين استفاق قطاع غزة على قصف طائرات الاحتلال ، حيث دمرت الغارات الإسرائيلية جهاز الأمن الداخلي وإدارة الجوازات ومقرات حكومية في القطاع.

هذا و كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره عن أنه استهدف ناشطيْن من حركة المقاومة الإسلامية أثناء محاولتهما إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

و كانت الحكومة الإسرائيلية قد صرحت بإرسالها 80 طائرة لقصف غزة، و نشرها مشاة ومدرعات دعما للدبابات المنتشرة بالفعل على الحد.

