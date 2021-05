البرلمان العربي يطلق مؤتمره الطارئ لبحث الأوضاع في القدس

بدأت الجلسة الطارئة اليوم الأربعاء، ابدورتها الحادية والثلاثون لاتحاد البرلمان العربي لمناقشة تطورات الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى، بمشاركة رؤساء وممثلين عن المجالس النيابية والبرلمانات العربية.

وترأس الجلسة الطارئة صقر غباش، رئيس اتحاد البرلماني العربي، موجهاً الشكرِ والتقديرِ في كلمته الافتتاحية لرؤساء المجالس النيابية والبرلمانات العربية على تلبيتهم دعوةِ اتحاد البرلمان العربي لعقدِ الجلسة الطارئة بخصوص القدس.

وكان من المشاركين في الجلسة الطارئة من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات أعضاء مجموعة اتحاد البرلمان العربي كل من: حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري وسمية عبد الله السويدي وعبيد خلفان السلامي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وبدوره رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي شدد على مكانةَ القضية الفلسطينية في عقلِ وقلب كل عربي مؤكداً على ضرورةِ التوصل لحلٍ عادل للقضيةِ الفلسطينية .

يأتي اجتماع البرلمان العربي في ظل الحاجة الملحة لخلق بوصلة تدعم الوصول إلى تهدئة التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في الجانب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يشارك في الاجتماع الافتراضي الطارئ إلى جانب ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية.

وفي السياق، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور بن محمد قرقاش، أن بلاده تقف مع الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وقد قال قرقاش أن الإمارات “تقف مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

وشدد مستشار الرئيس الإماراتي، من خلال تغريدة له على “تويتر” أن هذا الموقفٌ “تاريخي مبدئي لا يتزحزح”.

وأضاف قرقاش “كم هي محزنة الشتائم المقذعة ضمن حروب أهلية عربية إقليمية لا تنتهي، واستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لحسابات ضيقة لا تليق”.

الجدير بالذكر أن قيادة الإمارات أبدت حرصها على تأكيد دعمها للقضية الفلسطينية، منذ التطورات الأخيرة في القدس.

فيما نشر عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، سلسة من التغريدات حول الوضع في القدس وانتهاكات الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

حيث كتب عمر موسى عبر حسابه على “تويتر”: ما يحدث في القدس، وما يجري بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي يوكد أن القضية الفلسطينية حية لم تمت، وأن ما فعلته إدارة ترمب والتطبيع الذي تم لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني على احترام هويته والتمسك بأرضه وحقوقه”.

وتابع: “الشعب الفلسطيني الشجاع والمحاصر يستحق من العرب موقفا محترما وقويا لدعم حركته الوطنية”.

واكمل: “الكثير من دول العالم ومجتمعاته تقدر محنة الشعب الفلسطيني وتقف معه فما بالكم بالعرب. اللحظة تقترب ليعود العرب إلى موقف محترم إزاء ما يحدث من سلطات الاحتلال الاسرائيلي”.

