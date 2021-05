حماس ترد على تدمير برج الشروق بإطلاق 130 صاروخ

صرَّحت كتائب القسام، الذراع العسكري في حركة حماس عن ردها على اغتيال قادتها وقصف برج الشروق، من خلال إطلاقها 130 صاروخ استهدفوا مدناً إسرائيلية.

وبينت حماس ان كتائبها أطلقت الصواريخ على مدن عسقلان ونتيفوت وسديروت في إسرائيل قائلة أن هذا جاء: “رداً على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على اغتيال قادتها”.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وكذلك الأمر في تل أبيب التي شهدت ليلة أمس أكبر هجوم صاروخي.

رد حركة حماس جاء على خلفية تدمير مبنى مكون من 14 طابق في مدينة غزة، بغارة إسرائيلية، وفي ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف للقطاع لليوم الثالث.

لحظة استهداف برج الشروق

المبنى الذي تم تدميره يدعى برج الشروق، ويضم مكاتب تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس المنتشرة في قطاع غزة.

وافاد مراسلون عن إطلاق طائرات إسرائيلية لصاروخين تحذيريين، تبعها إطلاق ثمانية صواريخ أسفرت عن تدمير البرج بشكل كامل، كما ألحقت أضرارا جسيمة في عدد من الأبنية السكنية المجاورة.

هذا وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إنعن مقتل جندي من صفوف الجيش الإسرائيلي وإصابة ضابطين جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

‏في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم في تغريدة له عبر صفحته على منصة تويتر عن مقتل جندي بصاروخ أطلقته حركة حماس على حدود قطاع غزة.

كتب أفيخاي أدرعي: “الإعلان عن مقتل جندي جيش الدفاع نتيجة عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع من قبل منظمة ‎حماس، صباح اليوم على حدود قطاع ‎غزة”.

وبدورها فرضت الشرطة الإسرائيلية حظر التجول في مدينة اللد، اعتباراً من الثامنة من مساء اليوم ا؟لأربعاء، بسبب الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية (حماس) على مواقع الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ وصل عدد القتلى إلى 56 من بينهم 14 طفل و5 نساء، والإصابات وصلت إلى 335 إصابة.

في حين أكدت حماس (كتائب القسام) إطلاقها لحوالي 230 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة كرد على الانتهاكات الإسرائيلية.

و أوضحت حماس في بيان لها أن صواريخها الـ 230 استهدفت عدة مناطق و بلدات و نقاط عسكرية و حيوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

و أكدت كتائب عز الدين القسام استهدافها المباشر لمطار بن غوريون الإسرائيلي، إضافة إلى حقل صهاريج “كاتسا” جنوب عسقلان مما أدى لاشتعاله.

كما استهدفت أيضاً منطقة بئر السبع بحالي 100 صاروخ، و مدينة ” تل أبيب ” كان لها نصيب من الرشقات الصاروخية، معلقةً ”إن عدتم عدنا ” .

