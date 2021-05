عبد المجيد تبون: الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال واستباحة الحرم الطاهر

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، التهنئة بحلول عيد الفطر إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه “يقاوم الاحتلال واستباحة الحرم الطاهر بالقدس الشريف”.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه تبون للشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر، بثه التلفزيون الرسمي، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وقال عبد المجيد تبون، إنه لا يفوته في هذه المناسبة “استذكار تضحيات الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال ويواجه في هذا الظرف استباحة الحرم الطاهر أولى القبلتين بالقدس الشريف”.

وأضاف “رغم معاناتهم أتمنى لهم عيدا سعيدا مباركا في الضفة وغزة”.

وكانت الجزائر قد دعت سابقا في بيان لخارجيتها إلى تحرك عاجل لمجلس الأمن الأممي لمواجهة ما أسمته جرائم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ومنذ الأثنين، استشهد 56 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا و5 سيدات ورجل مسن، وأصيب أكثر من 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية “وحشية” متواصلة على غزة.

إضافة إلى مواجهات بالضفة الغربية والقدس، وفق مصادر فلسطينية رسمية. فيما قُتل 6 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من غزة.

على صعيد متصل، صرَّحت كتائب القسام، الذراع العسكري في حركة حماس عن ردها على اغتيال قادتها وقصف برج الشروق، من خلال إطلاقها 130 صاروخ استهدفوا مدناً إسرائيلية.

وبينت حماس ان كتائبها أطلقت الصواريخ على مدن عسقلان ونتيفوت وسديروت في إسرائيل قائلة أن هذا جاء: “رداً على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على اغتيال قادتها”.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وكذلك الأمر في تل أبيب التي شهدت ليلة أمس أكبر هجوم صاروخي.

رد حركة حماس جاء على خلفية تدمير مبنى مكون من 14 طابق في مدينة غزة، بغارة إسرائيلية، وفي ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف للقطاع لليوم الثالث.

المبنى الذي تم تدميره يدعى برج الشروق، ويضم مكاتب تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس المنتشرة في قطاع غزة.

وافاد مراسلون عن إطلاق طائرات إسرائيلية لصاروخين تحذيريين، تبعها إطلاق ثمانية صواريخ أسفرت عن تدمير البرج بشكل كامل، كما ألحقت أضرارا جسيمة في عدد من الأبنية السكنية المجاورة.

هذا وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إنعن مقتل جندي من صفوف الجيش الإسرائيلي وإصابة ضابطين جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

