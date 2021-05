السدير مسعود : والدي رفض التوسط لي بالفن وتأثرت بطريقة تفكيره

أكد المخرج السوري الشاب السدير مسعود ، نجل الفنان السوري الكبير غسان مسعود، خلال لقاء قصير مع موقع “فوشيا”، أن تربيته داخل بيت فني كان لها دورًا كبيرًا في مشواره الفني.

وقال السدير مسعود ، إنه تأثر بتوجه والده الفنان السوري غسان مسعود نحو الفن، من حيث قراءاته وطريقة تفكيره ومنهجيته، متمنيًا أن يتأثر بثقافته التي شهد منها الكثير خلال وجوده برفقته.

ونفى، وجود “صراع الأجيال” بينه وبين والده، خاصة أثناء المناقشات الفنية، مؤكدًا أن الفنان السوري غسان مسعود متفهم لمتطلبات ومتغيرات الجيل الحالي.

وعن وجود الواسطة في حياة السدير مسعود، أكد المخرج الشاب، أن والده رفض دخوله إلى الوسط الفني من خلال “الواسطة”، حيث يرى أن “الموهبة” وحدها هي المفتاح الحقيقي للفنان في هذا المجال.

وحكى السدير مسعود موقف حدث له في بداية مشواره مع والده الفنان مسعود غسان، والذي يؤكد رفض الأخير تمامًا لفكرة “الواسطة”.

إذ قال : “منذ بدء عملي كنت باتجاه الإعلانات، ولم تكن لديي نيّة لتقديم شيء حقيقي على أرض الواقع، ما جعلني أطلب من والدي التواصل مع أحد معارفه”.

وتابع حديثه: “ليكن الرد من والدي أنه فيما لو كانت موهبتي موجودة فستخترق كل الحواجز، رافضًا دخولي بالواسطة إلى الوسط الفني”.

وأكد الفنان والمخرج الشاب السدير مسعود، أن مسلسل “قيد مجهول” كان عن طريق شركة منتجة من خارج سوريا، ولم يكن لوالده أي علاقة بها.

يشارك الممثل السوري يزن خليل في الجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم، وذلك كبديل لمواطنه وزميله لجين اسماعيل بعد أن اعتذر الأخير عن المشاركة في العمل.

وبحسب موقع أخبار “الفن“، سيؤدي الممثل السوري ​يزن خليل​ في الجزء الجديد شخصية “يوسف”، التي كان من المقرر أن يلعبها لجين اسماعيل.

يشار إلى أن يزن خليل هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتهر من خلال أدائه شخصية “وائل”، في مسلسل سكر وسط.

وهو متزوج من الفنانة السورية حلا رجب، وكان أهم أدواره هو صابر في الغربال الجزء الثاني.

وبدأت عمليات تصوير الجزء الثاني من المسلسل السوري مقابلة مع السيد آدم بإدارة المخرج فادي سليم على أمل أن يكون العمل جاهز للعرض في رمضان 2021.

وسيضم الجزء الثاني من مسلسل مقابلة من السيد آدم معظم أبطال الجزء الأول، وسينضم إليهم مجموعة من الممثلين الجدد.

ومسلسل السدير مسعود مقابلة مع السيد آدم تروي قصة الطبيب الشرعي “آدم” الذي تتعرض ابنته الوحيدة للخطف، لإرغامه على تغيير تقريره الشرعي في إحدى الجرائم.

وتبدأ أحداث المسلسل بالتسارع وعرض عمليات الانتقام المتسلسلة للطبيب آدم والتي تطال عدداً من المتورطين باختطاف ابنته.

وفي سياق متصل، كان قد اعتذر النجم السوري غسان مسعود عن المشاركة بالجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم والذي عرض الجزء الأول منه الموسم الرمضاني الماضي.

وفي حديث للفنان غسان مسعود عن الخبر مع صحيفة إلكترونية قال: “هناك مسائل عالقة بيني وبين المنتج والمخرج فادي سليم وإن شاء الله يتم حلها وعندما يتم حلها فلكل حادث حديث”.

وأضاف مسعود: ” منتج العمل ومخرجه لم يصرح لغاية الآن عن جزء ثاني من العمل فكيف أصرح عنه أنا” .

وبحسب المعلومات فإن غسان رفض المشاركة بالجزء الثاني من العمل قبل قراءة نص المسلسل كاملاً، ولدى سؤاله عن هذه النقطة بالتحديد قال النجم السوري: ”بالنسبة لي لو كانت كل الأمور إيجابية فإن السدير مسعود قراءة النص كاملاً تأتي أولا وأولاً وأولاً وموافقتي وقراءتي للنص كاملاً هي شرط أساسي في كل الأعمال التي أشارك بها وليس فقط في مسلسل مقابلة مع السيد آدم” .

