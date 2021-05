مدينة اللد.. عودة الاشتباكات بين العرب واليهود في المدينة

كشفت مصادر إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، عن عودة اندلاع المواجهات العنيفة في مدينة اللد الإسرائيلية، بعد وقت قصير على بدء سريان قرار السلطات الإسرائيلية فرض منع التجول بالمدينة.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية، أن مؤازرة يهودية عبارة عن حافلات تابعة للمستوطنين وصلت من مستوطنات شمال الضفة الغربية وصلت إلى مدينة اللد لمؤازرة اليهود في اشتباكهم مع السكان العرب.

ونوَّه المصدر إلى محاثرة مستوطنين لجماعة المصلين في مسجد وسط مدينة اللد كما جرى إطلاق النار من قبل اليهود على العرب في المكان.

ما دعا كبير الحاخامين في إسرائيل إسحاق يوسف، إلى الدعوة من أجل ضبط النفس، مع تزايد التقارير التي تفيد عن هجمات يشنها اليهود على المواطنين العرب.

وجاء في دعوة كبير حاخامين السفارديم أنه: “لايجب أن ننجر للاستفزازات ونلحق الضرر بالناس أو الممتلكات…التوراة لا تسمح بإنفاذ القانون بأيدينا والتصرف بعنف”.

فيما أحبطت في وقت سابق قوات الأمن الإسرائيلية محاولة من اليهود المستوطنيني في المدينة لإحراق المسجد في مدينة اللد الإسرائيلية.

إلى ذلك أصدر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، قرار يقضي بتوسيع العمليات ضد قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء.

ياتي قرار المجلس الوزاري المصغر بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التصعيد ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع وتواصل إطلاق الصواريخ من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المجلس الوزاري الأمني أمر بتوسيع ضرباته ضد قطاع غزة، وقال بأن مدتها ستستمر لأسبوع على أقل تقدير، مع احتمال أن يتم تمديديها.

وفي السياق، صرَّحت كتائب القسام، الذراع العسكري في حركة حماس عن ردها على اغتيال قادتها وقصف برج الشروق، من خلال إطلاقها 130 صاروخ استهدفوا مدناً إسرائيلية.

وبينت حماس ان كتائبها أطلقت الصواريخ على مدن عسقلان ونتيفوت وسديروت في إسرائيل قائلة أن هذا جاء: “رداً على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على اغتيال قادتها”.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وكذلك الأمر في تل أبيب التي شهدت ليلة أمس أكبر هجوم صاروخي.

رد حركة حماس جاء على خلفية تدمير مبنى مكون من 14 طابق في مدينة غزة، بغارة إسرائيلية، وفي ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف للقطاع لليوم الثالث.

