ليبيا نيوز

الكوني : يجرى التحضير لعقد اجتماع وزاري بين ليبيا والجزائر لبحث الإسراع لفتح المعابر الحدودية بين البلدين

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 12 مايو 2021 (وال) – أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أنه حرص خلال اتصاله بوزير الخارجية الجزائري “صبري بوقادوم” على توضيح أهمية فتح المعابر الحدودية غدامس – غات لتخفيف المعاناة على أهالي هذه المناطق.

وكشف “الكوني” في تغريده على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه يتم الترتيب لعقد لقاء وزاري مشترك ومنتدى لرجال الأعمال في البلدين يناقش فيه آفاق وآليات التكامل الاقتصادي وتفعيل التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية في البلدين . (وال)

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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