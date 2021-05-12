الكوني : يجرى التحضير لعقد اجتماع وزاري بين ليبيا والجزائر لبحث الإسراع لفتح المعابر الحدودية بين البلدين

طرابلس 12 مايو 2021 (وال) – أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أنه حرص خلال اتصاله بوزير الخارجية الجزائري “صبري بوقادوم” على توضيح أهمية فتح المعابر الحدودية غدامس – غات لتخفيف المعاناة على أهالي هذه المناطق.

وكشف “الكوني” في تغريده على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه يتم الترتيب لعقد لقاء وزاري مشترك ومنتدى لرجال الأعمال في البلدين يناقش فيه آفاق وآليات التكامل الاقتصادي وتفعيل التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية في البلدين . (وال)

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