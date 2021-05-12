السني يبحث مع نظيره المصري سُبل دعم الاستقرار والأمن في البلدين

نيويورك 12 مايو 2021م (وال)- بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مع نظيره المصري محمد إدريس، سُبل دعم وتعزيز الاستقرار والأمن القومي للبلدين.

وتناول الجانبان خلال اجتماع عقد الثلاثاء بمقر البعثة الليبية في نيويورك، أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتحديد الأولويات والاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية لإيجاد حلول سلمية بعيداً عن الصراع والاقتتال، وكيفية العمل على دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام.

كما تتطرق النقاش إلى كيفية الاستفادة من دور لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة والتي تترأسها مصر ممثلة عن أفريقيا، لدعم ليبيا في المرحلة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار الدائم في البلاد والمنطقة، وذلك بتوفير الموارد والبرامج اللازمة حسب متطلبات الحكومة من خلال المنظمات الأممية والأجهزة المتخصصة في مجال بناء السلام. (وال)

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