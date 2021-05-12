وكالة أنباء نوفا الإيطالية: مؤتمر برلين حول ليبيا يعقد منتصف يونيو

روما 12 مايو 2021م (وال)- ذكرت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية الألمانية أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر وزراء الخارجية بشأن ليبيا في برلين في النصف الثاني من يونيو المقبل.

من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي “لويجي دي مايو” في روما اليوم، تعاون إيطاليا وألمانيا في هذا الملف.

وأضاف “ماس” “في ليبيا نتعاون مع الحكومة الانتقالية الجديدة”، مشيراً إلى التحديات العديدة الواجب التغلب عليها، من انتخابات 24 ديسمبر وحتى هدف الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب من البلاد.

وتابع قائلاً “نعمل سوياً في تعاون وثيق حتى من وراء الكواليس”، مضيفا أن ألمانيا وإيطاليا تريدان “مرافقة ليبيا على هذا المسار”. (وال)

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