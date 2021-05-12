وزير الخارجية الألماني : نعمل لتحقيق انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا

روما 12 مايو 2021 (وال)- أشار وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” إلى أن “فرص السلام زادت في ليبيا، لكن لا يزال هناك تحدي الانتخابات وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب” ، حسب قوله.

وتحدث “ماس” في تصريحات اليوم الأربعاء في روما مع نظيره الإيطالي “لويجي دي مايو” ، نقلتها وكالة “آكي” للأنباء ، عن “تعاون وثيق مع تعيين الحكومة الانتقالية الجديدة”، حيث “زادت فرص السلام، لكن هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها والتغلب عليها، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ، وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا”.

وأضاف الوزير الألماني “نحن نعمل على هذا الأمر معا بتعاون وثيق ، ليس فقط أمام الكواليس ، ولكن أيضا خلف الكواليس .. نريد أن نرافق ليبيا بشكل إيجابي على هذا الطريق نحو الديمقراطية والاستقرار”. (وال)

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