مخيم الهول.. العثور على جثة لاجئ عراقي قتل على يد مجهولين

أفاد مصدر أمني في مخيم الهول اليوم الأربعاء، عن العثور على جثة لاجئ عراقي داخل المخيم من قبل قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، قتل على يد مجهولين شرق الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصبيل قال المصدر أن الجثة تعود للاجئ عراقي يُدعى عدنان حميد (27 عاماً)، جرى قتله بطلق ناري في الرأس على يد مجهولين في القسم الثاني من مخيم الهول بالحسكة.

ويشهد مخيم الهول عمليات اغتيال متكررة على الرغم من العملية الأمنية التي أطلقها الأسايش مؤخراً، فهذه العملية هي الخامسة من ععمليات القتل داخل المخيم.

وأيضاً شهد القسم الول من المخيم جريمة قتل طالت لاجئة عراقية الأحد الفائت، وهو ما يدل على صعوبة ضبط الوضع الأمني في المخيم وفشل الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في إدارة المخيم.

فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، قتلت خلايا تنظيم داعش 47 شخصاً داخل المخيم, بحسب إحصائية صادرة عن الأسايش.

وكانت قد كشفت قوى الأمن الداخلي، الأشايس في شمال شرقي سوريا، في 2 أبريل الفائت، عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الأمنية في مخيم الهول، والتي تم فيها اعتقال العشرات من ضمنه قياديين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش“

وأصدرت الأشايس بياناً بهذا الخصوص من بلدة الهول، جنوبي الحسكة، اليوم، الجمعة، قالت فيه أن “أول مرحلة من الحملة التي أطلقتها بمساندة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”وحدات حماية المرأة” و”وحدات حماية الشعب” (الكردية)، في 28 من آذار الماضي انتهت”.

وتابعت الأشايش في بيانها: “الحملة التي شارك فيها أكثر من خمسة آلاف من قواتها، هدفها ضمان سلامة قاطني المخيم، البالغ عددهم أكثر من 60 ألف شخص من 57 دولةـ، بعد مقتل 47 شخصًا داخل المخيم خلال العام الحالي”.

وكانت قد أكدت الأشايس أنها اعتقلت 125 عنصرًا من عناصر خلايا تنظيم الدولة النائمة، وأشارت إلى أن 20 منهم ممن نفذوا الاغتيالات التي حدثت في مخيم الهول.

كما نوَّهت إلى أنها ضبطت داخل المخيم مستلزمات عسكرية خلال حملة التفتيش، ودارات إلكترونية تستخدم لصناعة العبوات الناسفة.

وعلى الرغم مما حققته الأشايس في حملتها ضد تنظيم داعش في المخيم إلا أناه حذرت من استمرار خطر التنظيم داخل المخيم.

ووجهت القوى رسالة إلى المجتمع الدولي لاعتبار المخيم معضلة دولية وتستوجب التعامل معها على وجه السرعة من خلال إعادة الدول الخارجية لرعاياها القاطنين في المخيم.

The post مخيم الهول.. العثور على جثة لاجئ عراقي قتل على يد مجهولين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ