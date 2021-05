الإمارات.. هكذا سيكون الحضور الجماهيري في نهائي كأس رئيس الدولة

أقر الاتحاد الأماراتي لكرة القدم عن إجراءات لحضور الجماهير مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين فريقي شباب الأهلي والنصر يوم الأحد المقبل.

حيث صرح بيان صادر عن الاتحاد إنه “في إطار حرصه على إخراج المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين فريقي شباب الاهلي والنصر يوم الأحد المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في أفضل صورة، قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع طرفي النهائي أن يقوم كل ناد بتوزيع التذاكر المخصصة لجماهيره وفق الإجراءات المتبعة، حيث لن تكون هناك أي منافذ لبيع التذاكر، وسيقوم مكتب شؤون الجماهير بكل نادي بالتنسيق مع جماهيره حول آلية استلام التذاكر اعتبارا من يوم غد الخميس”.

ووفق ما صرح به الاتحاد، سيكون الحضور متاحا لمن يظهر حالة “حاصل على تطعيم كوفيد 19″ وحرف “E” عبر تطبيق الحصن، ولحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية بي سي آر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها للحفاظ على سلامة الجميع.

