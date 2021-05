مواجهات عنيفة في مدن الضفة الغربية بين الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين

أفادت مصادر إعلامية عن وقوع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين في مختلف المناطق الضفة الغربية، ومنها طولكرم والخليل وبيت أمر وقلقيلية ورام الله.

وأيضاً جرت مواجهات عنيفة في مدينة الناصرة، كبرى المدن العربية في الداخل الفلسطيني.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

ومن جهتها وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استقبال مستشفى الخليل الحكومي لـ 9 إصابات بالرصاص الحي مستقرة في الأطراف السفلية للمتظاهرين، وإصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه وردت إلى مستشفى الخليل حالات إصابة أيضاً بالرصاص الحي إصابتين كانتا في الصدر، إحداهما بحالة حرجة والثانية بحالة متوسطة وصلتا إلى المستشفى الأهلي في الخليل من بيت أمر، وتم إدخال الحالة الخطيرة لغرفة العمليات.

وبدوره الهلال الأحمر كشف عن وقوع 16 إصابة خلال مواجهات المتظاهرين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، تنوعت بين إصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وإصابة ناجمة عن الضرب.

إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، عن عودة اندلاع المواجهات العنيفة في مدينة اللد الإسرائيلية، بعد وقت قصير على بدء سريان قرار السلطات الإسرائيلية فرض منع التجول بالمدينة.

وأفادت المصادر أن مؤازرة يهودية عبارة عن حافلات تابعة للمستوطنين وصلت من مستوطنات شمال الضفة الغربية وصلت إلى مدينة اللد لمؤازرة اليهود في اشتباكهم مع السكان العرب.

ونوَّه المصدر إلى محاثرة مستوطنين لجماعة المصلين في مسجد وسط مدينة اللد كما جرى إطلاق النار من قبل اليهود على العرب في المكان.

ما دعا كبير الحاخامين في إسرائيل إسحاق يوسف، إلى الدعوة من أجل ضبط النفس، مع تزايد التقارير التي تفيد عن هجمات يشنها اليهود على المواطنين العرب.

وجاء في دعوة كبير حاخامين السفارديم أنه: “لايجب أن ننجر للاستفزازات ونلحق الضرر بالناس أو الممتلكات…التوراة لا تسمح بإنفاذ القانون بأيدينا والتصرف بعنف”.

فيما أحبطت في وقت سابق قوات الأمن الإسرائيلية محاولة من اليهود المستوطنيني في المدينة لإحراق المسجد في مدينة اللد الإسرائيلية.

إلى ذلك أصدر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، قرار يقضي بتوسيع العمليات ضد قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء.

The post مواجهات عنيفة في مدن الضفة الغربية بين الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ