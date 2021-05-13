تفاديا لصواريخ غزة.. تحويل رحلات قادمة لطائرات الاحتلال الصهيوني من مطار بن غوريون إلى مطار رامون

غزة 13 مايو 2021 (وال) -تسببت الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة، في تحويل طائرات الاحتلال الصهيوني، القادمة لمطار “بن غوريون” إلى مطار “رامون” جنوبا.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أن رحلة طيران شركة “العال” رقم (332 ) في طريقها للهبوط في مطار “رامون” بالقرب من إيلات، فيما تشير بيانات الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من بروكسل.

وقصفت “كتائب القسام” ليل الأربعاء، مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على استمرار استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة.

وأفادت “كتائب القسام” بأنها وجهت رشقة صاروخية باتجاه العدو في القدس المحتلة، مؤكدة إصابة عدد من المباني بشكل مباشر في منطقة تل أبيب وريشون لتسيون.

كما جددت الكتائب قصفها حيث قالت إنها وجهت رشقات صاروخية إلى تل أبيب وأسدود.

وتداول نشطاء ومغردون مقطع فيديو وثق لحظة سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في ريشون لتسيون قرب تل أبيب، حيث أظهر الفيديو ألسنة اللهب وهو تلتهم المنزل.(وال غزة) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال