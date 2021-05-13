تعرف على وقت موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مدن ليبيا و كيفية أداء صلاة العيد في المنزل

أولاً: وقت صلاة عيد الفطر في ليبيا وفقاً لـ”اللجنة العليا للإفتاء” وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يقارب ربع ساعة ويمتد وقتها إلى الزوال، وهو دخول وقت صلاة الظهر.

كيف تصلي صلاة العيد جماعة مع أسرتك؟

نوضح طريقة الصلاة في المنزل، و إن طريقة صلاة العيد في البيت تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، حيث يُصلى المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة، ويبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي بعد شروقها بنحو ربع الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي قبيل وقت الظهر.

وفيما يلي توقيت الشروق في عدد من المدن الليبية حسب التوقيت المحلي :

طرابلس : 6:09 ص

بنغازي : 5:43 ص

مصراتة : 6:03 ص

زليتن : 6:05 ص

الزاوية: 6:12 ص

سبها : 6:15 ص

اجدابيا : 5:46 ص

صبراتة : 6:13 ص

صرمان : 6:12 ص

غريان : 6:12 ص

درنة : 5:32 ص

سرت : 5:59 ص

الخمس : 6:06 ص

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