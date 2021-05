صلاة عيد الفطر في الأقصى يؤديها آلاف الفلسطينيين رغم تضييق إسرائيل

توافد عشرات آلاف الفلسطينيين لأداء صلاة عيد الفطر صباح اليوم الخميس، في المسجد الأقصى، على الرغم من تضييق السلطات الإسرائيلية عليهم وما عاناه المصلين على مدار الأيام السابقة من اعتداءات داخل المسجد وخارجه في القدس.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ، عن وصول 100 ألف مصل إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لأداء صلاة عيد الفطر متحدين بذلك الإجراءات المشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتخلل صلاة عيد الفطر في ساحات المسجد الأقصى تكبيرات الجموع ورفع المصلين للأعلام الفلسطينية ، كما رددوا شعارات تندد بالاحتلال وإجراءاته في مدينة القدس المحتلة.

في حين أن الفلسطينيين الذين تم منعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، أدوا صلاة عيد الفطر على مداخل البلدة القديمة في مدينة القدس.

إذ عملت السلطات الإسرائيلية على منع الناشطين وإبعادهم قسرا عن المسجد الأقصى لمنعهم من أداء صلاة عيد الفطر داخل الحرم القدسي.

عانى المصلون على مدار الأيام السابقة من الاعتداءات المتكررة في ساحات المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تعمدت اقتحام باحات المسجد الأقصى أكثر من مرة.

كما عاشت مدينة القدس حالة من التوتر على مدار أسابيع عدة، بعد محاولة مستوطنين متطرفين، طرد فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وبغطاء وحماية من الجيش الإسرائيلي.

واندلعت على إثر هذه الضغوط في حي الشيخ جراح، والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في عدة مدن داخل فلسطين.

إذ أفادت مصادر إعلامية، ليل أمس عن وقوع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين في مختلف المناطق الضفة الغربية، ومنها طولكرم والخليل وبيت أمر وقلقيلية ورام الله.

وأيضاً جرت مواجهات عنيفة في مدينة الناصرة، كبرى المدن العربية في الداخل الفلسطيني.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

ومن جهتها وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استقبال مستشفى الخليل الحكومي لـ 9 إصابات بالرصاص الحي مستقرة في الأطراف السفلية للمتظاهرين، وإصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه وردت إلى مستشفى الخليل حالات إصابة أيضاً بالرصاص الحي إصابتين كانتا في الصدر، إحداهما بحالة حرجة والثانية بحالة متوسطة وصلتا إلى المستشفى الأهلي في الخليل من بيت أمر، وتم إدخال الحالة الخطيرة لغرفة العمليات.

وبدوره الهلال الأحمر كشف عن وقوع 16 إصابة خلال مواجهات المتظاهرين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، تنوعت بين إصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وإصابة ناجمة عن الضرب.

إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية، مساء أمس الأربعاء، عن عودة اندلاع المواجهات العنيفة في مدينة اللد الإسرائيلية، بعد وقت قصير على بدء سريان قرار السلطات الإسرائيلية فرض منع التجول بالمدينة.

وأفادت المصادر أن مؤازرة يهودية عبارة عن حافلات تابعة للمستوطنين وصلت من مستوطنات شمال الضفة الغربية وصلت إلى مدينة اللد لمؤازرة اليهود في اشتباكهم مع السكان العرب.

